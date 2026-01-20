Ông Macron muốn dùng ‘bazooka thương mại’ để chống Mỹ

Theo tờ báo Pháp Le Monde, dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chính quyền Paris đang nhấn mạnh việc kích hoạt cơ chế gây áp lực kinh tế mạnh mẽ nhất của EU để đáp trả lại sự áp đặt thô bạo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, người đứng đầu Điện Élysée dự định kêu gọi Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp thương mại cứng rắn nếu Hoa Kỳ áp thuế đối với hàng hóa châu Âu trong bối cảnh tranh chấp leo thang về Greenland.

Theo giới truyền thông Pháp, đây được coi là một công cụ phản công, thường được ví như “khẩu bazooka thương mại”.

Cơ chế này chưa từng được sử dụng trên thực tế và được thiết kế để đối phó với các xung đột thương mại và công nghệ quy mô lớn với các nước thứ ba.

Nó cho phép Liên minh châu Âu áp đặt các hạn chế đối với việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào EU, cũng như thực hiện một loạt các biện pháp kinh tế.

Cụ thể, công cụ này cho phép đóng băng quyền tiếp cận thị trường mua sắm công của EU đối với các quốc gia và công ty nước ngoài, ngăn chặn một số loại đầu tư nhất định và loại trừ các công ty nước ngoài khỏi việc tham gia đấu thầu của châu Âu.

Ngoài ra, “khẩu bazooka thương mại” còn cho phép đình chỉ một phần việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc kích hoạt cơ chế này đòi hỏi sự ủng hộ của đa số đủ điều kiện của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, khiến nó trở nên nhạy cảm về mặt chính trị và khó thực hiện.

Nhưng chính quyền Paris tin rằng, nếu Washington áp thuế đối với EU, Brussels sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Như bài báo nhấn mạnh, loại vũ khí thương mại này, ở hình thức cực đoan nhất, sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quốc gia có hành động gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho EU.

Một động thái như vậy có thể dẫn đến sự leo thang chưa từng có trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu với Mỹ, thậm chí có thể leo thang thành một cuộc “chiến tranh thương mại” mới.