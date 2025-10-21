Gia tăng sức mạnh chống ngầm, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á

Bộ Quốc phòng Singapore vừa ký hợp đồng mua 4 máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon do tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất, thương vụ được Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing công bố tại Washington sau cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Theo thông báo chính thức, các máy bay này sẽ giúp Không quân Singapore nâng cao năng lực nhận thức tình huống trên biển, tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa từ dưới mặt nước và bảo vệ những tuyến hàng hải chiến lược sống còn của đất nước.

Singapore từ lâu đã nổi tiếng là quốc gia có mức độ quân sự hóa cao nhất Đông Nam Á, với ngân sách quốc phòng thường xuyên vượt mốc 12 tỷ USD/năm và cấu trúc lực lượng chủ yếu dựa vào vũ khí phương Tây. Không quân nước này đang vận hành hơn 60 tiêm kích F-16C/D, bên cạnh các phi đội F-15SG hạng nặng và đã đặt hàng 12 tiêm kích tàng hình F-35B thế hệ 5.

Trong khu vực, Singapore cũng nổi bật bởi lập trường cứng rắn với Trung Quốc và là quốc gia Đông Nam Á duy nhất cùng phương Tây áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga - điều mà chỉ 3 quốc gia ngoài phương Tây từng làm. Việc tiếp nhận P-8A Poseidon vì thế được xem như bước đi tiếp theo trong chính sách nghiêng hẳn về phương Tây và phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ.

"Mắt thần" P-8A Poseidon

P-8A Poseidon hiện là loại máy bay tuần thám săn ngầm hiện đại và phổ biến nhất thế giới, với khoảng 125 chiếc đang phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ cùng nhiều nước đồng minh như Anh, Australia, Ấn Độ, Na Uy hay Nhật Bản.

Phát triển dựa trên khung thân máy bay thương mại Boeing 737-800ERX nhưng được gia cố khung thân, sàn chứa vũ khí và bổ sung hệ thống tác chiến hải quân, P-8A có khả năng hoạt động liên tục 4 giờ trên không ở bán kính chiến đấu hơn 2.200 km, tốc độ hành trình gần 850 km/h và trần bay 12.500 m.

Máy bay có thể mang tới 9 tấn tải trọng, gồm 126 phao thủy âm (sonobuoy) để dò tìm tiếng ồn dưới nước, 5 ngư lôi hạng nhẹ Mk 54 chống ngầm và tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon.

P-8A sử dụng hệ thống cảm biến thủy âm tiên tiến, triển khai phao thủy âm theo mạng lưới để thu thập dữ liệu âm thanh, sau đó xử lý qua máy tính tích hợp AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor để phân loại, xác định và bám bắt tàu ngầm. Máy bay còn được tích hợp hệ thống liên kết dữ liệu Link 16 cho phép truyền dữ liệu thời gian thực tới vệ tinh, tàu khu trục, máy bay không người lái và các đơn vị hải quân khác, hình thành mạng lưới giám sát biển đa tầng.

Điều này giúp P-8A không chỉ là "mắt thần" phát hiện mục tiêu mà còn là vũ khí tiêu diệt mục tiêu: sau khi phát hiện, P-8A có thể bổ nhào xuống thấp, mở khoang vũ khí dưới bụng để thả ngư lôi Mk 54 tấn công, hoặc khai hỏa tên lửa Harpoon vào tàu nổi đối phương.

Nhờ hệ thống radar giám sát biển AN/APY-10 có thể phát hiện mục tiêu mặt nước nhỏ cỡ xuồng cao tốc ở khoảng cách 370 km và mục tiêu tàu chiến lớn ở khoảng cách 800 km, P-8A giúp Singapore giám sát gần như toàn bộ khu vực biển quanh mình và eo biển Malacca. Việc sở hữu máy bay này sẽ biến Không quân Singapore thành lực lượng duy nhất ở Đông Nam Á có khả năng chống ngầm hiện đại từ trên không, vượt xa các đối thủ trong khu vực.

Vị trí chiến lược của Singapore nằm ngay cửa ngõ eo biển Malacca - tuyến vận tải biển nhộn nhịp bậc nhất thế giới, nơi khoảng 60% lượng hàng hóa thương mại đường biển của Trung Quốc và hơn 1/3 lượng dầu mỏ toàn cầu phải đi qua.

Trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng lực lượng tàu ngầm, đặc biệt là các tàu tấn công hạt nhân lớp Type 093B có thể hoạt động xa bờ và mang tên lửa hành trình tấn công đất liền, khả năng kiểm soát tuyến hàng hải này trở thành vấn đề sống còn với phương Tây.

Giới phân tích nhận định việc Singapore đưa vào biên chế P-8A Poseidon không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích hàng hải của chính mình mà còn mang ý nghĩa chiến lược với Mỹ và khối phương Tây trong một kịch bản xung đột lớn với Trung Quốc.

Với bán kính tác chiến hơn 2.200 km, P-8A từ Singapore có thể bao phủ toàn bộ vùng biển quanh mình vươn tới bờ biển phía nam Trung Quốc, phối hợp cùng các cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ và đồng minh để săn lùng tàu ngầm đối phương ngay từ khi chúng rời căn cứ. Sự hiện diện của P-8A tại Singapore sẽ tạo thành "mắt thần" tiền tiêu giám sát và chặn đánh các mối đe dọa dưới nước trước khi chúng áp sát các tuyến vận tải huyết mạch.

Trong khi đó, không chỉ Trung Quốc mà cả Nga và Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh phát triển hạm đội tàu ngầm chiến lược và chiến thuật, trang bị động cơ hạt nhân, tên lửa hành trình tàng hình và công nghệ tàng hình. Điều này đặt ra thách thức chưa từng có với ưu thế trên biển của Mỹ và các đồng minh. Bởi vậy, động thái của Singapore được xem như mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới săn ngầm toàn cầu của phương Tây, cho phép triển khai nhanh lực lượng, phối hợp giám sát và khóa chặt mọi hướng tiếp cận chiến lược ở Tây Thái Bình Dương.

Với khả năng trinh sát tầm xa, tác chiến chống ngầm và tấn công mặt biển hợp nhất trong một nền tảng duy nhất, P-8A Poseidon sẽ giúp Singapore củng cố vị thế quân sự và đóng vai trò tuyến đầu trong nỗ lực kiềm chế sức mạnh tàu ngầm Trung Quốc, qua đó định hình lại cán cân sức mạnh dưới lòng biển khu vực trong những năm tới.