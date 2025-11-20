Ông lớn ngân hàng đang tuyển hơn 100 chỉ tiêu, một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang tiến hành tuyển dụng trên toàn hệ thống đợt III năm 2025, với thời hạn nộp hồ sơ kéo dài đến ngày 26/11/2025.

BIDV cho biết, ngân hàng hiện còn hơn 100 chỉ tiêu dành cho các ứng viên tiềm năng trên toàn quốc, trong đó một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm – phù hợp cho cả sinh viên mới ra trường.

Các vị trí đang tuyển dụng gồm

- Chuyên viên Quản lý khách hàng (có kinh nghiệm)

- Chuyên viên Quản lý khách hàng (không yêu cầu kinh nghiệm)

- Chuyên viên Giao dịch viên (không yêu cầu kinh nghiệm)

Các ứng viên cần đáp ứng một số điều kiện như: Tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp thuộc nhóm: Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý, Luật. Tiếng Anh: Toeic 430, Toefl PBT/IPT 430, Toefl CBT 123, Toefl iBT 40, IELTS 3.5 hoặc tương đương.

Nếu ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh vẫn có thể tham gia ứng tuyển và được phép bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm trúng tuyển, ngoại trừ các trường hợp được quy định miễn thi.

Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng thông báo tuyển dụng một số vị trí lãnh đạo tại Trụ sở chính Agribank, bao gồm:

- Trưởng ban Công nghệ

- Phó Trưởng ban Công nghệ

- Phó Trưởng ban Pháp chế

- Phó Trưởng ban Khách hàng cá nhân

- Phó Trưởng ban Ngân hàng số

- Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu

- Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Hạn nộp hồ sơ là ngày mai, 21/11/2025. Tổ chức thi tuyển gồm 2 vòng, trong đó vòng 01 là Sơ tuyển hồ sơ trước khi phỏng vấn (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2); vòng 2 là Thi phỏng vấn.



