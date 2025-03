‘Ông lớn’ năng lượng Hàn Quốc sắp khởi công nhà máy điện LNG 3 tỷ USD tại Long An

Điện khí LNG đang được chú trọng để thúc đẩy quá trình phát triển năng lượng tại Việt Nam.

Sáng 12/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc với GS Energy Hàn Quốc.

GS Energy hiện là một trong những công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Hàn Quốc với hoạt động trong 3 lĩnh vực chính gồm: Lọc hóa dầu; điện; kinh doanh, nhập khẩu, phân phối LNG.

Đối với lĩnh vực LNG, GS Energy đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nhập khẩu, phân phối LNG và đang sở hữu 7 kho chứa LNG lớn.

Vào tháng 3/2021, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cho công ty VinaCapital GS Energy, là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư VinaCapital có trụ sở chính tại TP.HCM và công ty năng lượng GS Energy từ Hàn Quốc.

Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II xây dựng tại Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, thuộc dự án Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với tổng số vốn đầu tư là 3 tỷ USD, có tổng công suất dự kiến là 3.000 MW.

Thông tin về tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II, chủ đầu tư GS Energy cho biết đã nhận được văn bản thẩm định F/S của Cục Điện lực và đang chuẩn bị hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt F/S. Đã nộp hồ sơ và đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) với EPTC; chuẩn bị ký Thỏa thuận đấu nối nguyên tắc với NPT về đường dây truyền tải điện của dự án; tiến hành đàm phán với PV Gas về các thỏa thuận liên quan như về đường ống.

“Dự kiến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành hợp đồng mua bán điện, đầu năm 2026 khởi công dự án và 2029 đưa vào vận hành”, đại diện GS Energy cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, dự án LNG Long An là một trong những dự án điện lớn tại Việt Nam, sẽ góp phần cung cấp điện cho khu vực.

Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của GS Energy và đề nghị công ty tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ, tăng cường hợp tác, kinh doanh cùng có lợi.

"Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của GS Energy tại Việt Nam", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định.