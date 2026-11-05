Ông lớn dầu khí Việt Nam thu gần 32.000 tỷ đồng sau 10 tháng, xuất khẩu 4 công trình nặng 16.000 tấn sang châu Âu, nhận gói thầu hơn 3 tỷ USD tại Qatar

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng hai chữ số, doanh nghiệp dầu khí Việt Nam còn ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế với những công trình năng lượng quy mô lớn, trong đó có gói thầu tại Trung Đông trị giá dự kiến hơn 3 tỷ USD.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Theo thông tin công bố tại hội nghị sơ kết ngày 4/11, doanh thu hợp nhất 10 tháng của PTSC ước đạt 31.694 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 93,2% kế hoạch quản trị năm do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.803 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 120,2% kế hoạch quản trị cả năm. Như vậy, khi năm 2026 còn hai tháng, PTSC đã vượt mục tiêu lợi nhuận được giao.

Ông Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC. Ảnh: PetroTimes

Bên cạnh hoạt động kinh doanh trong nước, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhiều dự án dầu khí trọng điểm như Lô B, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, đồng thời mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế.

Trong tháng 9/2026, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), công ty con do PTSC sở hữu 100% vốn, đã hoàn thành bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án điện gió Baltica 2 tại Ba Lan.

Gói thầu do liên danh PTSC M&C và Semco Maritime thực hiện, gồm 4 trạm biến áp và 4 khung đỡ mô-đun với tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn. Trong đó, mỗi khối thượng tầng trạm biến áp nặng khoảng 3.500 tấn, còn mỗi khung đỡ khoảng 500 tấn.

Các công trình được chế tạo, lắp đặt hoàn thiện và chạy thử trên bờ tại Việt Nam trước khi vận chuyển sang châu Âu. Đây là lần đầu tiên PTSC M&C bàn giao các trạm biến áp điện gió ngoài khơi chế tạo tại Việt Nam cho thị trường châu Âu.

Baltica 2 là dự án điện gió ngoài khơi do hai tập đoàn Ørsted (Đan Mạch) và PGE (Ba Lan) hợp tác phát triển trên biển Baltic, cách bờ biển Ba Lan khoảng 40 km.

Dự án có tổng công suất khoảng 1.500 MW, gồm 107 tua-bin gió và 4 trạm biến áp ngoài khơi, mỗi trạm có công suất 375 MW. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp lượng điện tương đương nhu cầu tiêu thụ của khoảng 2,5 triệu hộ gia đình tại Ba Lan.

Không chỉ mở rộng tại châu Âu, PTSC còn ghi nhận bước tiến đáng chú ý tại thị trường Trung Đông. Cụ thể, PTSC M&C được QatarEnergy, tập đoàn năng lượng quốc gia Qatar, trao gói thầu EPIC-1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam.

Theo thông tin từ Petrovietnam, giá trị hợp đồng dự kiến hơn 3 tỷ USD, đưa đây trở thành dự án có quy mô và khối lượng công việc lớn nhất mà PTSC M&C được trao thầu tính đến thời điểm công bố.

Trong dự án này, PTSC M&C đảm nhận vai trò tổng thầu EPCIC, phụ trách từ thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt đến đấu nối và chạy thử 8 cấu kiện mới có tổng trọng lượng hơn 100.000 tấn.

Các hạng mục chính bao gồm giàn công nghệ trung tâm, giàn tiện ích và khu nhà ở, giàn ống đứng, giàn đầu giếng cùng hệ thống cầu dẫn. Doanh nghiệp cũng thực hiện công tác cải hoán, đấu nối và tích hợp với các công trình dầu khí hiện hữu.

Dự án dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến cuối năm 2031.

Đáng chú ý, để giành được gói thầu này, PTSC M&C đã vượt qua các nhà thầu quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ.

Maydan Mahzam là một trong những mỏ dầu ngoài khơi lâu đời của Qatar, được đưa vào khai thác từ năm 1965. Dự án tái phát triển nhằm nâng cấp hạ tầng và duy trì sản lượng khai thác khoảng 25.000 thùng dầu mỗi ngày.

Việc liên tiếp thực hiện các dự án tại châu Âu và Trung Đông cho thấy PTSC đang mở rộng hoạt động từ dịch vụ kỹ thuật dầu khí truyền thống sang các công trình năng lượng quy mô lớn trên thị trường quốc tế.