"Ông lớn" Big4 đóng của loạt chi nhánh ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa thông báo sẽ chấm dứt hoạt động 6 chi nhánh và chuyển đổi 4 chi nhánh thành phòng giao dịch kể từ ngày 1/10/2025.

6 chi nhánh chấm dứt hoạt động gồm:

- Chi nhánh Đồng Khởi: số 59, Đại lộ Đồng Khởi, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

- Chi nhánh Quận 3 (TP HCM): tầng trệt và các tầng 1–5, tòa nhà Comeco, số 549 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ.

- Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (TP HCM): số 27-29, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè.

- Chi nhánh Nhà Bè (TP HCM): tòa nhà Dragon Hill 2, số 15A2, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè.

- Chi nhánh Kỳ Hòa (TP HCM): số 137C đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông.

- Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn (TP HCM): số 497 đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

Trong khi đó, 4 chi nhánh chuyển đổi thành phòng giao dịch gồm

- Chi nhánh Bắc An Giang chuyển thành Phòng giao dịch Châu Đốc, trực thuộc Chi nhánh An Giang (số 14 đường Quang Trung, TP Châu Đốc).

- Chi nhánh Nam Hà Tĩnh chuyển thành Phòng giao dịch Nam Hà Tĩnh, trực thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh).

- Chi nhánh Bắc Kạn chuyển thành Phòng giao dịch Bắc Kạn, trực thuộc Chi nhánh Thái Nguyên (số 57 đường Trường Chinh, TP Bắc Kạn).

- Chi nhánh Sa Pa chuyển thành Phòng giao dịch Sa Pa, trực thuộc Chi nhánh Lào Cai (số 166 đường Thạch Sơn, TP Sa Pa).

Ngoài BIDV, VietinBank đã đóng cửa hơn 100 phòng giao dịch chỉ trong thời gian ngắn, bởi có đến 98% khách hàng thực hiện giao dịch trên kênh số.

Báo cáo của Vietnam Report cũng chỉ ra, gần đây, nhiều nhà băng cũng bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạng lưới hoạt động bằng việc đóng cửa loạt chi nhánh. Tuy nhiên, theo Vietnam Report, độ phủ sóng của các chi nhánh không đồng nghĩa với sức cạnh tranh của ngân hàng trong thời đại số.

Theo khảo sát khách hàng ngân hàng tháng 5/2025 của Vietnam Report, các yếu tố liên quan đến nền tảng số mới là ưu tiên hàng đầu khi khách hàng lựa chọn dịch vụ ngân hàng. Cụ thể, "Giao dịch an toàn, bảo mật" được 55,2% khách hàng lựa chọn, "Ứng dụng mobile banking tiện lợi, ổn định" đạt 53,5%. Trong khi đó, "Dễ dàng tiếp cận phòng giao dịch, ATM" chỉ đạt 27,6%.

Sự thay đổi hành vi người dùng buộc các ngân hàng phải chuyển trọng tâm sang tối ưu hóa trải nghiệm số và giảm phụ thuộc vào mạng lưới vật lý. Phòng giao dịch thu hẹp kéo theo lực lượng nhân sự giao dịch viên, thủ quỹ cũng không còn cần thiết như trước.

Làn sóng giảm nhân sự hiện nay là một phần của chiến lược tổng thể: từ tăng trưởng chiều rộng (mở rộng mạng lưới) sang tăng trưởng chiều sâu (đầu tư công nghệ và dữ liệu). Nguồn lực nhân sự không còn tập trung vào khối vận hành truyền thống, mà chuyển hướng sang các mảng như: phân tích dữ liệu, phát triển sản phẩm số, an ninh mạng, quản trị rủi ro công nghệ…

Đây cũng là cách để kiểm soát chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ cả các ngân hàng truyền thống lẫn fintech.