"Ông lớn" Anker hợp tác PUBG MOBILE, đưa công nghệ sạc thông minh vào sự kiện thi đấu đỉnh cao toàn cầu

Anker Innovations, Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sạc nhanh, vừa công bố hợp tác cùng PUBG MOBILE, một trong những trò chơi di động phổ biến nhất toàn cầu. Sự hợp tác đánh dấu việc tích hợp công nghệ Sạc Nhanh Thông Minh (Smart Fast Charging) của Anker nhằm đáp ứng nhịp độ gay cấn của thể thao điện tử (esport), nổi bật với mẫu pin sạc dự phòng Anker 25K (A1695) và củ sạc Anker 140W (A2697), trang bị cho game thủ năng lượng tối ưu được duy trì trong từng trận đấu và từng khoảnh khắc quyết định.

Trong lần hợp tác này, dòng sản phẩm Smart Fast Charging của Anker giữ vai trò trọng tâm. Dẫn đầu là pin dự phòng Anker 25K (A1695), thiết bị sạc chính thức của giải đấu PUBG MOBILE Global Championship 2025 (PMGC). Sản phẩm được thiết kế tập trung vào hiệu suất và sự ổn định, bảo đảm thiết bị của game thủ luôn hoạt động mượt mà và phục hồi năng lượng nhanh giữa các trận. Củ sạc Anker 140W (A2697) là bộ sạc GaN đa cổng có khả năng cung cấp năng lượng đồng thời cho laptop, máy tính bảng và điện thoại, phù hợp cho người chơi game ở nhiều thiết bị. Tất cả các mẫu đều tích hợp đa cổng và hỗ trợ sạc nhanh, giữ cho thiết bị luôn mát, ổn định và hoạt động mạnh mẽ ngay cả trong cường độ chơi game cao.

Pin dự phòng Anker 25K (A1695) và củ sạc Anker 140W (A2697) đều đạt vị trí Top 1 doanh số trong các nhóm sản phẩm liên quan trên Shopee và Lazada tại Việt Nam, cho thấy độ phổ biến cao trong cộng đồng game thủ và người yêu công nghệ.

Mẫu A1695 đồng thời là pin dự phòng tài trợ chính thức của giải đấu, với hiệu năng và độ bền đã được kiểm chứng, được tin dùng bởi các vận động viên esports trong những trận thi đấu căng thẳng. Các sản phẩm này tiếp tục thể hiện cam kết của Anker trong việc mang đến giải pháp sạc đáng tin cậy và hiệu suất cao cho mọi game thủ.

PUBG MOBILE Global Championship 2025 là sự kiện thi đấu đỉnh cao toàn cầu của PUBG MOBILE, diễn ra từ ngày 24 tháng 11 đến 14 tháng 12 tại Bangkok, Thái Lan. Các đội tuyển hàng đầu thế giới sẽ tranh tài qua nhiều giai đoạn thi đấu khốc liệt, bắt đầu từ Gauntlet Stage lần đầu tiên được tổ chức, để dành một phần của tổng giải thưởng trị giá 3 triệu USD và danh hiệu Vô địch Thế giới. Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi PMGC được tổ chức song song cùng PUBG Global Championship trong lễ hội PUBG United. Công nghệ Smart Fast Charging của Anker, bao gồm mẫu 25K Powerbank (A1695), sẽ đồng hành cung cấp năng lượng cho tuyển thủ trong quá trình luyện tập, đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Ông Leon Wu, Tổng Giám đốc Anker Innovations khu vực Đông Nam Á, chia sẻ rằng PUBG MOBILE đòi hỏi độ chính xác, chiến thuật và sự bền bỉ, và công nghệ sạc cần theo kịp tinh thần này. "Chúng tôi tin rằng công nghệ tốt mang đến sự tự tin. Với các bộ sạc nhanh đa cổng, game thủ có thể giữ thiết bị luôn mát, ổn định và đắm chìm trọn vẹn trong mỗi trận đấu."

Thông qua sự hợp tác Anker x PUBG MOBILE, người chơi có thể trải nghiệm công nghệ sạc được tin dùng bởi các vận động viên esports. Dòng sản phẩm Smart Fast Charging của Anker, gồm pin dự phòng 25K (A1695) và củ sạc 140W (A2697), hiện được phân phối rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến và hệ thống bán lẻ trong khu vực Đông Nam Á.