"Ông lớn" 2 năm xây 2 nhà máy ở Việt Nam trong ngành tăng trưởng 113 tỷ đô: Hào quang đến từ đâu?

Công ty Nhật đầu tư hơn 200 triệu USD xây nhà máy

Công ty cung cấp linh kiện điện tử Meiko Electronics của Nhật Bản sẽ đầu tư 40 tỷ yên (255 triệu USD) để xây dựng một nhà máy tại Việt Nam sản xuất các bo mạch in (PCB) dự kiến được sử dụng trong điện thoại thông minh mới nhất của Samsung Electronics, có khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Samsung sẽ lắp ráp điện thoại tại các nhà máy hiện có ở Việt Nam.

Nhà máy sẽ được đặt tại khu công nghiệp Quảng Minh, gần thủ đô Hà Nội, và khởi công xây dựng trong năm tài chính 2026, bắt đầu từ tháng 4 và sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào năm tài chính 2027.

Với tổng diện tích sàn 53.000 m2, Meiko đặt mục tiêu doanh thu 30 tỷ yên từ nhà máy này trong năm tài chính 2029.

Việc mở rộng của Meiko tại Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của quốc gia này về địa điểm sản xuất.

Vào tháng 7/2025, Meiko đã đầu tư 50 tỷ yên để xây dựng nhà máy khác tại Hòa Bình gần Hà Nội, chuyên sản xuất bảng mạch in cho iPhone của Apple. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tài chính tới.

Nhu cầu về bảng mạch in dự kiến sẽ tăng lên khi các thiết bị điện tử ngày càng trở nên tinh vi hơn. Thị trường toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 50% lên 113 tỷ USD vào năm 2032, theo dự báo của công ty nghiên cứu Fortune Business của Ấn Độ.

Meiko chính thức có mặt tại Việt Nam từ cuối năm 2006, đặt nhà máy đầu tiên tại KCN Thạch Thất. Meiko Electronic đã mở 4 nhà máy sản xuất và lắp ráp. Nhà xưởng mới nhất được khởi công tại tỉnh Hòa Bình vào tháng 4/2024.

Sức hấp dẫn của Việt Nam

Với mức tăng trưởng 8,22 trong quý III/2025 so với cùng kỳ, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Một phần sức hấp dẫn của Việt Nam với các tập đoàn sản xuất toàn cầu nằm ở nền kinh tế công nghiệp nặng, chính trị ổn định, dân số tăng, chi phí lao động và đất đai thấp, tốc độ tăng trưởng trên 7% suốt thập niên vừa qua . Bên cạnh đó, và vị trí địa lý gần Trung Quốc tạo cho Việt Nam một "vòng hào quang thân thuộc" với các nhà đầu tư.

Yếu tố này giúp Việt Nam sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể trong khu vực Đông Nam Á.

Nền kinh tế Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới

Không chỉ những "động cơ kinh tế truyền thống" đang thúc đẩy đà tăng trưởng của Việt Nam. Chuyên gia Adam Slater thuộc Oxford Economics nhận định "làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố then chốt hỗ trợ tăng trưởng thương mại tại các nền kinh tế châu Á", và Việt Nam nằm trong số những thị trường "hưởng lợi rõ nét nhất từ làn sóng này".

Một nghiên cứu gần đây của Lazada – Kantar cho thấy 42% người bán hàng trực tuyến tại Việt Nam đã sử dụng các công cụ AI.

Các dữ liệu mới nhất của Việt Nam cũng không cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Số liệu kinh tế trong tháng 10/2025 của Việt Nam cho thấy sản xuất công nghiệp vẫn tăng 10,8% so với cùng kỳ. Nhập khẩu cũng tăng 16,8% trong tháng 10/2025, theo Moody's Analytics.

Những con số đó cho thấy niềm tin tiêu dùng nội địa của Việt Nam vẫn ở trạng thái khá tích cực, tờ Asia Times nhận định.