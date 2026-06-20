Ông Lê Văn Minh làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư - Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Sáng 20-6, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM



Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư - Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, gồm:

Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có nhân sự Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Bổ nhiệm ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Bổ nhiệm ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao động, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Ông Lê Văn Minh (50 tuổi); trình độ: Cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Văn Minh có thời gian dài công tác trong ngành tuyên giáo, từng giữ chức Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM rồi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Sau đó, ông Lê Văn Minh được luân chuyển về cơ sở, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh cũ, rồi trở về làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Cuối năm 2021, ông Lê Văn Minh được chỉ định làm Bí thư Quận ủy quận 10 cũ. Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông Lê Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng.



