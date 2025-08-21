Ông Lê Thanh Thản tái xuất, Mường Thanh cam kết tập trung nguồn lực "hồi sinh" các dự án ở Tam Hưng

Chiều 20/8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Đình Thái – Chủ tịch UBND xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng bày tỏ mong muốn Tập đoàn Mường Thanh sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ triển khai, bởi đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là mục tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Thay mặt Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, ông Lê Thanh Thản bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Thản bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự﻿

Tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng do có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa. Trong đó có nội dung là việc xác định giá trị các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại 488 căn hộ nêu trên để xác định phương án xử lý.﻿

Ngày 25/2/2025, Công an TP Hà Nội đã có thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội).﻿

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hà Nội đã có kết luận định giá tài sản 488 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại dự án CT6 Kiến Hưng. Thời điểm định giá là tháng 9/2023.

Kết quả định giá tài sản gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì. Trong đó, tại tòa CT6C, căn hộ có giá trị cao nhất là 1,67 tỉ đồng và thấp nhất là 429 triệu đồng.

Tại tòa CT6B lần lượt là 1,05 tỉ đồng và 429 triệu đồng; tòa CT6A là 1,03 tỉ đồng và 391 triệu đồng. Các lô liền kề (nhà thấp tầng) căn cao nhất có giá trị là 7,3 tỉ đồng, căn thấp nhất 5,9 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng) vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, đối với khối nhà cao tầng, công trình đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, công trình tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Ngoài ra, từ tháng 3/2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án với nội dung: Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Điều này khiến khách hàng tin tưởng và mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

VKSND cáo buộc ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Qua đó, bị can thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại cho 488 khách hàng, trong đó đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất là trên 56,5 tỉ đồng.