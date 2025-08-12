Thủ tướng Phạm Minh Chính có các quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Cụ thể, tại Quyết định số 1720, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261 ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.
Tại Quyết định số 1721, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.
Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221 ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.
Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII hồi giữa tháng 5/2024, ông Lê Thanh Hải bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Theo đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc.
Ông Lê Thanh Hải thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước.
Đặc biệt, điều này còn góp phần để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.
Ông Nguyễn Bá Hoan bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng ngày 27/6.
Ban Bí thư nhận định ông Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong thời gian giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chương trình xuất khẩu lao động.
Ông Nguyễn Bá Hoan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ban Bí thư cũng xác định ông Nguyễn Bá Hoan vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.