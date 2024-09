Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Ông Lê Ngọc Châu sinh ngày 26/1/1972; quê quán: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác:

Ông Lê Ngọc Châu từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an

Tháng 3/2019, ông Lê Ngọc Châu giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đến tháng 10/2019, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tháng 3/2022, ông Lê Ngọc Châu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tháng 4/2022, đại tá Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm thiếu tướng.

Ngày 27/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 4/9/2024, ông Lê Ngọc Châu được HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.