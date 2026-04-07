Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Anh Văn |

Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết bầu chức vụ Thủ tướng đối với ông Lê Minh Hưng được Quốc hội thông qua với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Lê Minh Hưng có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (Vụ Quan hệ quốc tế). Ông sau đó giữ các chức: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (Vụ Hợp tác quốc tế), Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 11/2014, ông Lê Minh Hưng chuyển sang giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và gần 2 năm sau đó, ông quay về Ngân hàng Nhà nước với vị trí Thống đốc.

Sau gần một nhiệm kỳ trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Một tháng sau đó, ông thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng , ông Lê Minh Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV và được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

