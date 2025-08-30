Sáng 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung. (Ảnh: VGP)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố Quyết định số 1868 của Thủ tướng về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Đồng thời, Bộ trưởng Nội vụ công bố Quyết định số 347 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh này.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán TP Huế. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có thời gian dài công tác trong lĩnh vực Ngoại giao và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Từ tháng 3/2021, ông Lê Hoài Trung giữ cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Ngày 6/10/2023, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.



