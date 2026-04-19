Ông Lavrov bình luận về lằn ranh đỏ của Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ điều mà ông gọi là nhận thức ngày càng tăng của phương Tây rằng Nga không có khả năng, hoặc không muốn đáp trả các hành động khiêu khích.

Ông dẫn chứng các báo cáo về việc Ukraine sử dụng không phận của một số quốc gia NATO, để thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga như một sự vi phạm khác đối với "lằn ranh đỏ" của Nga. Vị Ngoại trưởng đồng thời cảnh báo không nên coi thường Nga như một "con hổ giấy" giữa lúc nước này đang kiềm chế.

“Có nhiều ý kiến cho rằng, không nên sợ Nga… thậm chí có người còn gọi chúng tôi là hổ giấy… Nhưng tôi muốn cảnh báo về những sự so sánh như vậy.

Trong tính cách dân tộc chúng tôi có phẩm chất kiên nhẫn. Chúng tôi thường nói: "Chúa đã chịu đựng và bảo chúng tôi cũng phải chịu đựng". Nhưng đến một lúc nào đó, sự kiên nhẫn sẽ cạn kiệt”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, Moscow đã cố tình tránh việc xác định rõ ràng các lằn ranh đỏ của mình, cho thấy chính sự mơ hồ đó đã là một yếu tố răn đe.

“Tôi nghĩ thậm chí việc không ai biết lằn ranh đỏ đó ở đâu lại là điều tốt. Nga có khả năng hành động nếu cần thiết. Tổng thống đã nói nhiều lần: Chúng tôi có thứ để đáp trả”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Phát biểu trong bối cảnh phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “ngòi nổ cho một mối đe dọa toàn cầu”. Ông mô tả cuộc xung đột là “một cuộc chiến chống lại Nga mà phương Tây đã chuẩn bị trong nhiều năm”.

“Như một phần của nỗ lực mở rộng NATO, Ukraine đã bị biến thành một quốc gia thù địch rất lâu, trước khi các cuộc xung đột công khai bắt đầu”, ông lập luận.

Chuyển sang vấn đề NATO - khối mà tương lai đang bị đặt dấu hỏi giữa những lời chỉ trích và đe dọa rút lui của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, khối này “đang không ở trong tình trạng tốt nhất”, nhưng nó sẽ vẫn là “một khối năng động”, bất chấp những căng thẳng nội bộ.

Nga từ lâu đã cáo buộc phương Tây tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống lại nước này thông qua Ukraine, viện dẫn việc mở rộng NATO là nguyên nhân gốc rễ chính của cuộc xung đột.

Nga khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết vấn đề mở rộng về phía Đông của NATO, sự liên kết quân sự của Ukraine với phương Tây, và việc công nhận đường biên giới mới của Nga.

Nga và Ukraine đã tổ chức một số vòng đàm phán trực tiếp, cùng với các cuộc họp 3 bên có sự tham gia của Mỹ trong năm qua, nhưng tiến trình hòa bình đã bị đình trệ do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.