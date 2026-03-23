HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên

Bình Giang |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội), truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin sáng nay.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

“Hội đồng Nhân dân tối cao đã tái bổ nhiệm đồng chí Kim Jong-un làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại kỳ họp đầu tiên - hoạt động quốc vụ đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 15” diễn ra vào ngày hôm trước, KCNA đưa tin.

Việc ông Kim được tái bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của Ủy ban Quốc vụ đánh dấu nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 2016, với vai trò là cơ quan chỉ đạo chính sách cao nhất của đất nước.

“Sự vĩ đại của đồng chí Kim chính là sức mạnh quốc gia mạnh mẽ nhất. Chúng tôi vô cùng tôn trọng, noi theo và ngưỡng mộ ông”, KCNA dẫn lời Bí thư đảng Ri Il-hwan phát biểu trước khi diễn ra việc bổ nhiệm.

Trong cuộc họp, ông Jo Yong-won, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Kim, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao - chức vụ cao nhất trong cơ quan lập pháp, thay thế ông Choe Ryong-hae.

Triều Tiên thường tổ chức kỳ họp quốc hội ngay sau đại hội đảng, để thông qua các luật cần thiết nhằm thực hiện những nghị quyết đã được thông qua tại đại hội.

Theo bản tin của KCNA , ông Ri Son-gwon – cựu quan chức phụ trách quan hệ liên Triều, và Chủ tịch đảng Kim Hyong-sik được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao.

Thủ tướng Pak Thae-song giữ nguyên chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất – vị trí mới được lập ra trong cuộc họp lần này.

Cuộc họp ngày 22/3 cũng thảo luận về việc sửa đổi hiến pháp Triều Tiên, các biện pháp triển khai kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm được công bố tại đại hội đảng, và ngân sách nhà nước cho năm 2026, theo KCNA .

Giới quan sát bên ngoài đang chú ý xem liệu kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao lần này có định nghĩa lại quan hệ liên Triều thông qua sửa đổi hiến pháp hay không, sau khi ông Kim tuyên bố Triều Tiên và Hàn Quốc là “hai quốc gia thù địch”.

Các chuyên gia bên ngoài dự đoán Triều Tiên có thể bỏ nguyên tắc thống nhất hòa bình với Hàn Quốc khỏi hiến pháp.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại