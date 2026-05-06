Ông Kim Jong-un là người duy nhất được ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

Hoàng Vân
|

Triều Tiên chính thức thông qua đạo luật mới, xác nhận quyền lãnh đạo tối cao của ông Kim Jong-un trong việc ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các sửa đổi hiến pháp và luật mới của CHDCND Triều Tiên quy định ông Kim Jong-un, với vai trò là Chủ tịch Quốc vụ viện (SAC) và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, có quyền tối cao ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả tấn công phủ đầu nếu đất nước bị đe dọa.

Văn kiện này cũng nêu rõ CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển và cải thiện tiềm lực hạt nhân của mình, chính thức được gọi là "chính sách hạt nhân hóa", với mục tiêu răn đe, ngăn ngừa chiến tranh và bảo vệ an ninh quốc gia.

Quyết định này chính thức củng cố quyền lực mà nhà lãnh đạo Triều Tiên trên thực tế đã nắm giữ.

Tin tức này đã gây lo ngại ở Hàn Quốc. Họ gọi đó là "tín hiệu rất đáng lo ngại".

Các nhà phân tích được Reuters phỏng vấn cũng nhấn mạnh việc thiếu điều khoản “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” trong văn kiện này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã cảnh báo, điều này có thể dẫn đến "thảm họa" cho chính chế độ Triều Tiên trong trường hợp bị tấn công hạt nhân.

Hành động của Bình Nhưỡng cũng củng cố liên minh quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Avia-pro
Kinh hoàng khoản khắc tên lửa Flamingo Ukraine tập kích 'nhà máy thiết bị dẫn đường' của Nga

