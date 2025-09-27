Ông Kim Jong Un kêu gọi mài sắc 'khiên và kiếm' hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo sử dụng tất cả nguồn lực để hỗ trợ chương trình hạt nhân của nước này nhằm “mài sắc khiên và kiếm hạt nhân” nhằm đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Ông Kim đã gặp gỡ các quan chức chủ chốt và các nhà khoa học của các viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân hôm 26/9 và nói rằng việc tiếp tục phát triển thế đáp trả hạt nhân là “ưu tiên hàng đầu cần thiết” của đất nước, theo KCNA.

Triều Tiên đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân trong nhiều thập niên, bao gồm hoạt động làm giàu urani. Theo Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung điều này cho phép sản xuất tới 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.