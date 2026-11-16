Ông Jensen Huang vừa từ chức, tình báo Mỹ thừa nhận chưa đủ bằng chứng xác thực nghi án gián điệp

Trong khi sự nghiệp của vị CEO quyền lực đã kết thúc, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn chưa xác định được liệu bà Alice Huang có thực sự hoạt động như một gián điệp hay không.

Ông Jensen Huang vừa rời ghế lãnh đạo Nvidia sau nhiều ngày bê bối liên quan đến mối quan hệ với bà Alice Huang, nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp của vị CEO quyền lực đã kết thúc, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn chưa xác định được liệu bà Alice Huang có thực sự hoạt động như một gián điệp hay không.

CNN dẫn lời các nguồn tin cho biết giới chức tình báo Mỹ vẫn đang tìm hiểu mối quan hệ giữa bà Alice Huang và chính phủ Trung Quốc. Một số quan chức thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho rằng việc mô tả bà là một điệp viên Trung Quốc chưa hoàn toàn chính xác, thậm chí có phần bị thổi phồng.

Các quan chức CIA cũng chưa bị thuyết phục rằng những thông tin tình báo thu thập được, bao gồm cả các liên lạc bị chặn, đủ chứng minh bà Alice Huang cố ý chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Điều này không đồng nghĩa bà đã được xác minh vô can, bởi cuộc điều tra phản gián của FBI vẫn đang tiếp diễn.

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang.

Trên thực tế, Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra kết luận về vai trò của nữ doanh nhân này. Hôm 12/11, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche xác nhận FBI đang điều tra những thông tin cho rằng bà Alice Huang làm việc cho chính phủ Trung Quốc. Ông Blanche nhấn mạnh cơ quan này vẫn chưa xác định được bà là ai hoặc có liên hệ với hoạt động tình báo hay không.

Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận chưa biết liệu nghi vấn trên đã được làm sáng tỏ hay chưa. Khi được hỏi về quyết định rời Nvidia của ông Jensen Huang, ông Trump cho rằng câu trả lời phụ thuộc vào việc bà Alice Huang có thực sự là gián điệp hay không.

Dù vậy, sự thiếu chắc chắn về bằng chứng không khiến toàn bộ giới chức Mỹ xem nhẹ nguy cơ. Một số quan chức trong chính quyền ông Trump cho rằng mối quan hệ thân thiết giữa bà Alice Huang với lãnh đạo Nvidia, cùng khả năng tiếp cận ông Jensen Huang và những nhân vật cấp cao tại Washington, đã tạo ra rủi ro phản gián đáng kể.

Bà Alice Huang từng là lãnh đạo tại Megaspeed, một công ty có trụ sở ở Singapore và là đối tác dịch vụ đám mây chính thức của Nvidia. Công ty này cũng nằm trong tầm ngắm của Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ từ năm 2024, trong một cuộc điều tra rộng hơn về các doanh nghiệp trung gian bị nghi chuyển những dòng chip Nvidia bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở nghi vấn xoay quanh một nữ doanh nhân. Vụ việc còn phơi bày cuộc đấu đá kéo dài tại Washington về cách Mỹ nên kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

Hai người bị phát hiện có nhiều cử chỉ thân mật.

Trong nhiều năm, ông Jensen Huang là một trong những tiếng nói doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất tại Washington, chủ trương tiếp tục bán chip cho thị trường Trung Quốc. Ông lập luận rằng việc duy trì sự hiện diện của công nghệ Mỹ tại đây sẽ có lợi cho các doanh nghiệp trong nước. Quan điểm này đối lập với nhóm quan chức và nghị sĩ theo đường lối cứng rắn, những người xem chip AI là tài sản chiến lược cần được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Washington Post, Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Ngoại trưởng Marco Rubio đã gửi Tổng thống Trump một bản ghi nhớ cảnh báo về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Bản ghi nhớ được xây dựng dựa trên báo cáo của CIA, nhưng một nguồn tin cho biết ông Rubio đã diễn giải các thông tin tình báo theo hướng cứng rắn hơn so với nội dung ban đầu của cơ quan này.

Thông tin trong bản ghi nhớ sau đó bị rò rỉ, mở đầu cho chuỗi sự kiện dẫn đến việc ông Jensen Huang rời Nvidia. Dù vậy, bê bối còn có một diễn biến khác: ông Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ và xin lỗi về mối quan hệ với bà Alice Huang. Sau đó, những thông tin về một mối quan hệ khác với nhân viên cấp dưới tại Nvidia tiếp tục xuất hiện, khiến hội đồng quản trị công ty mở cuộc điều tra và xem xét tương lai của ông.

Sự ra đi của ông Jensen Huang được xem là thắng lợi đối với những người muốn hạn chế ảnh hưởng của ông trong chính sách chip của Mỹ. Tại Quốc hội, một số nghị sĩ đang thúc đẩy các dự luật nhằm siết xuất khẩu chip AI tiên tiến, tăng khả năng phát hiện hoạt động buôn lậu và hạn chế Trung Quốc tiếp cận thiết bị sản xuất chip.