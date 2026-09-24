Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen lo lắng nhiều trường hợp tương tự có thể tiếp tục xuất hiện và thậm chí gia tăng, bởi ngày càng có nhiều người biết số điện thoại của ông.

Đáng lẽ ngày 22/9 phải là một ngày vui với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hiện giữ chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia, khi ông kỷ niệm lễ đầy tháng của cháu gái. Tuy nhiên, niềm vui này bị ảnh hưởng bởi hàng loạt tin nhắn gửi đến ông qua Telegram và WhatsApp.

Hun Sen viết rằng hôm đó đáng lẽ ông phải vui vì cháu gái tròn 1 tháng tuổi, nhưng ông lại cảm thấy không vui vì chỉ trong một ngày đã nhận gần 20 tin nhắn.

"Tôi cảm thấy không vui. Đó là vì tôi đã nhận được gần 20 tin nhắn qua Telegram và WhatsApp chỉ trong một ngày", ông Hun Sen viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 22/9.

"Một số yêu cầu là gặp mặt trực tiếp, trong khi những yêu cầu khác nêu chi tiết những khó khăn của gia đình và cụ thể là xin tiền để mua nhà (hoặc) xe máy (đôi khi là hai chiếc cùng một lúc)."

"Một số yêu cầu được diễn đạt khá mơ hồ -- ví dụ như yêu cầu 'phương tiện vận chuyển' -- nhưng rõ ràng ngụ ý là ô tô, vì người yêu cầu đã sở hữu một chiếc xe máy."

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong lễ đầy tháng cháu. Ảnh: matichon

Theo ông Hun Sen, một số người còn xin tiền để đưa con đi học ở nước ngoài. Chỉ riêng ngày 22/9, 4 người đã đề nghị "hàng chục nghìn đô la" để mua nhà, phương tiện và đóng học phí cho con cái.

Ông Hun Sen cho biết trước đây ông từng hỗ trợ những phụ nữ và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có tiền thuê nhà, học phí và một khoản nhỏ để trang trải sinh hoạt. Những khoản hỗ trợ này thường ở mức vài trăm hoặc vài nghìn USD.

Tuy nhiên, quy mô những yêu cầu gần đây khiến ông cảm thấy khác biệt đáng kể. Theo ông Hun Sen, riêng 4 người liên hệ trong ngày 22/9 đã xin tổng cộng hàng chục nghìn USD, gồm tiền mua nhà, ô tô, xe máy và học phí du học. Không chỉ chuyện tiền bạc, ông Hun Sen còn phàn nàn về việc những người này liên tục làm phiền ông bằng tin nhắn.

"Ngoài chuyện tiền bạc, còn có sự làm phiền do những tin nhắn được gửi đến gần như mỗi ngày, cả buổi sáng lẫn buổi tối, dưới dạng tin nhắn thoại và tin nhắn viết."

Ông cho biết có người liên hệ gần như mỗi ngày, từ buổi sáng khi con họ đi học cho đến buổi tối khi con tan học. Những tin nhắn được gửi dưới cả dạng tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản, khiến thời gian cá nhân của ông liên tục bị gián đoạn, đặc biệt khi nội dung không liên quan đến công việc.

Ông Hun Sen cũng nói rằng bản thân ông và các con trai, đặc biệt là người con đang giữ chức Thủ tướng, đều rất bận rộn. Ông cho biết mình rất ít liên lạc với con trai đang làm Thủ tướng vì hiểu rằng người này có lịch trình công việc dày đặc. Những công việc nào có thể trì hoãn thì phải tạm để lại và xử lý sau.

Đối với những người muốn gặp riêng, ông Hun Sen nói ông không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu. Nếu thực sự cần gặp ai, ông sẽ là người chủ động gọi người đó đến, như trường hợp ông từng gặp Van Senwa và gia đình hơn 10 ngày trước.

Ông Hun Sen đồng thời cảnh báo rằng ông sẽ xóa kết nối trên mạng xã hội với những người tự ý kết nối với ông mà không được phép.

Cuối bài đăng, ông một lần nữa nhắc lại lời dạy của người Campuchia: "Nếu yêu thì đừng đến thường xuyên; nếu nhớ thì hãy lâu lâu mới đến."

Ông giải thích rằng nếu ngày nào cũng đến nhà người khác chơi, người ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu; tương tự, nếu ngày nào cũng nhắn tin cho người khác, họ cũng sẽ cảm thấy phiền, đặc biệt khi những tin nhắn đó không liên quan đến công việc của người nhận.

Ông Hun Sen nói ông vốn không muốn đăng một bài viết như vậy. Tuy nhiên, nếu không lên tiếng, những trường hợp tương tự có thể tiếp tục xuất hiện và thậm chí gia tăng, bởi ngày càng có nhiều người biết số điện thoại của ông.

Theo Matichon