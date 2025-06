Ông Hun Sen nói Thủ tướng Campuchia có quyền tối cao - Thái Lan "phản pháo" không dung thứ cho sự đe dọa

Ngược lại, ngay cả Thủ tướng Thái Lan cũng không có thẩm quyền như vậy, ông Hun Sen lưu ý điều này làm nổi bật sự khác biệt quan trọng trong cách điều hành giữa hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. Ảnh: Facebook

Tờ Khmer Times đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã đưa ra một thông điệp đặc biệt vào ngày 16/6:

“Chúng tôi hiểu tình hình ở Thái Lan — ngay cả Thủ tướng cũng không có thẩm quyền mở hoặc đóng biên giới”, ông Hun Sen tuyên bố. “Nhưng ở Campuchia, Thủ tướng nắm giữ toàn bộ quyền lực — từ Quốc hội và Thượng viện đến mọi cấp hành chính và lực lượng vũ trang.”

Ông Hun Sen khẳng định rằng mặc dù Campuchia có thể không hiểu đầy đủ các cơ chế nội bộ của Thái Lan, nhưng Campuchia không can thiệp vào công việc nội bộ của Thái Lan.

Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi tại sao Thủ tướng Thái Lan có thể gặp Chủ tịch Quốc hội và Thượng viện nhưng lại không thể cho phép mở lại biên giới.

“Ở Campuchia, nếu Thái Lan mở lại biên giới lúc 1 giờ sáng, chúng tôi sẽ mở lại trong vòng chưa tới 5 tiếng. Nếu vào ban ngày, chúng tôi sẽ mở lại [biên giới] 1 hoặc 2 tiếng sau khi Thái Lan có hành động mở cửa trở lại”, ông Hun Sen nói thêm.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết thêm rằng vì Thái Lan đơn phương đóng cửa biên giới nên họ có thể dễ dàng đảo ngược quyết định của mình mà không cần đàm phán kéo dài. "Không cần phải thảo luận dài dòng hay các thủ tục phức tạp."

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ không làm tổn hại danh dự quốc gia bằng cách can thiệp vào công việc của nước khác. “Thái Lan đã thắt nút, do đó phải tháo nút. Campuchia không tham gia vào việc giúp ổn định tình hình do đóng cửa biên giới. Nếu Thái Lan đặt ra các điều kiện để đàm phán, Campuchia không thể chấp nhận chúng.”

Theo Khmer Times, Chủ tịch Thượng viện Campuchia còn kêu gọi người lao động Campuchia tại Thái Lan trở về nước, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ chỉ thị của Chính phủ Campuchia đối với các cơ quan và chính quyền tỉnh nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động Campuchia trở về từ Thái Lan.

“Miễn là họ là người Campuchia, họ đều được chào đón, bất kể họ có giấy tờ chính thức hay không”, ông Hun Sen nói và cho biết thêm rằng các cơ quan có thẩm quyền dọc biên giới sẵn sàng hỗ trợ họ hồi hương.

“Chúng ta không thể dựa dẫm vào người khác cả đời. Chúng ta không thể ở lại Thái Lan mãi mãi,” Chủ tịch Thượng viện Campuchia tuyên bố.

Trong khi đó, trong một thông điệp đặc biệt được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 16/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã chỉ đạo các bộ, cơ quan và chính quyền tại bảy thủ phủ và tỉnh giáp biên giới với Thái Lan cung cấp dịch vụ và phối hợp tiếp nhận người lao động Campuchia muốn trở về nước.

Thái Lan không dung thứ cho sự ngược đãi, cáo buộc hoặc đe dọa

Tờ Thai Examiner đưa tin, phát biểu trước báo giới sau một cuộc họp an ninh cấp cao vào ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố rằng Thái Lan sẽ không để Campuchia đe dọa.

“Thái Lan thống nhất. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự ngược đãi, cáo buộc hoặc đe dọa từ bất kỳ bên nào”, bà nói.

“Đất nước chúng ta [Thái Lan] có danh dự. Đất nước chúng ta mạnh mẽ”, bà nói thêm.

Ngoài ra, Thủ tướng Paetongtarn cũng bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế. "Thông báo về việc đóng cửa biên giới ngay lập tức ảnh hưởng đến cả người Thái và người Campuchia", bà nói. Bà nhấn mạnh rằng Chính phủ Thái Lan cũng lo ngại về thương mại.

Khi giải thích về những hạn chế gần đây, Thủ tướng Paetongtarn cho biết thời gian mở cửa biên giới đã được thay đổi vì lý do an toàn. Bà viện dẫn việc triển khai vũ khí tầm xa làm lý do chính đáng.

“Nếu giờ mở cửa không được sắp xếp lại và xảy ra sự cố, thiệt hại sẽ rất lớn”, bà nói.

Thủ tướng Thái Lan đề xuất quân đội hai nước họp thông qua Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) để tránh xung đột thêm. RBC dự kiến họp vào ngày 27–28/6.

Còn Trung tướng Boonsin Paadklang - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan - xác nhận rằng việc rút quân sẽ được thảo luận. Mục tiêu của ông là giảm căng thẳng biên giới và ngăn chặn leo thang.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao tại Phitsanulok House ở Bangkok vào ngày 16/6. Ảnh: Bangkok Post

Theo Thai Examiner, cũng trong ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã đưa ra một tuyên bố chính thức, lên án sự thiếu hợp tác của phía Campuchia. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (JBC) được tổ chức tại Phnom Penh vào cuối tuần qua.

Thái Lan cho biết họ thất vọng với quyết định bỏ qua các cuộc đàm phán và trực tiếp tìm đến Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Campuchia. Campuchia đã đệ đơn khiếu nại lên ICJ liên quan đến bốn khu vực tranh chấp dọc biên giới.

Bộ Ngoại giao Thái Lan lập luận rằng động thái này cho thấy Campuchia thiếu chân thành trong quan hệ song phương.

Hơn nữa, Bộ này cho biết Campuchia đã trình bày sai lệch về cuộc họp cuối tuần của JBC. Thái Lan phủ nhận việc thảo luận vấn đề ICJ hoặc bản đồ biên giới cụ thể trong các cuộc đàm phán của JBC. Bộ này cảnh báo Campuchia không được phát tán thông tin sai lệch.

Thái Lan cũng bác bỏ cáo buộc của Campuchia về vụ việc ngày 28/5. Campuchia tuyên bố quân đội Thái Lan đã nổ súng trước. Nhưng Thái Lan cho biết lực lượng của họ đã hành động tự vệ sau khi quân đội Campuchia tiến vào lãnh thổ tranh chấp.

(Theo Khmer Times, Thai Examiner)