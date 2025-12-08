Ông Hun Sen 'hủy bỏ tất cả các cuộc họp', cùng Thủ tướng Hun Manet chỉ huy quân đội Campuchia chống Thái Lan

Tờ Khmer Times đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhấn mạnh trên tài khoản Facebook cá nhân vào sáng 8/12 rằng “tất cả các lực lượng tiền tuyến phải kiên nhẫn", đồng thời cáo buộc Thái Lan đã sử dụng mọi loại vũ khí để bắn vào Campuchia kể từ đêm qua (7/12) và sáng nay (8/12) với mục đích dụ dỗ Campuchia đáp trả nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia-Thái Lan.

Ông nói thêm rằng: “Lằn ranh đỏ cần để ứng phó đã được thiết lập. Xin các cấp chỉ huy hãy tuyên truyền để toàn thể binh lính và sĩ quan hiểu rõ điều này. Xin các cấp chính quyền hãy nỗ lực giúp đỡ những người đã di tản khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn hơn."

Ông Hun Sen cũng cho biết đã "hủy bỏ mọi cuộc họp khác" để cùng Thủ tướng Hun Manet chỉ huy lực lượng vũ trang Campuchia chống lại Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết đã "hủy bỏ mọi cuộc họp khác" để cùng Thủ tướng Hun Manet chỉ huy lực lượng vũ trang Campuchia chống lại Thái Lan. Ảnh: Khmer Times

Ngoài ra, Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã đề nghị những người mà ông đã lên lịch họp trước đó vào ngày hôm nay thông cảm và nói thêm rằng các vận động viên Campuchia tham dự SEA Games lần thứ 33 tại Thái Lan nên tham gia thi đấu như bình thường.

Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc rằng quân đội Thái Lan đã tiến hành các cuộc tấn công lúc rạng sáng nay vào lực lượng Campuchia tại hai địa điểm, sau nhiều ngày hành động khiêu khích, và nói thêm rằng quân đội Campuchia không trả đũa.

Khmer Times đưa tin, hôm qua, quân đội Thái Lan đã tấn công huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear, Campuchia.

Cũng theo Khmer Times, sáng nay, bắt đầu từ khoảng 5h04, Thái Lan đã nổ súng vào lực lượng Campuchia tại khu vực An Ses thuộc tỉnh Preah Vihear, sau đó bắn nhiều phát súng cối vào Đền Ta Moan Thom và vào khu vực Đền Preah Vihear tại Điểm 5 Makara và đồn điền chuối.

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters đưa tin, quân đội Thái Lan cho biết vào sáng nay rằng Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích dọc theo biên giới tranh chấp với Campuchia sau khi cả hai nước cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Quân đội Thái Lan cho biết trong một tuyên bố rằng ít nhất một binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong các cuộc đụng độ mới nổ ra xung quanh hai khu vực ở tỉnh cực đông Ubon Ratchathani của Thái Lan, cáo buộc rằng quân đội nước này bị Campuchia tấn công.

Tại Thái Lan, hơn 385.000 thường dân trên khắp bốn huyện biên giới đang được sơ tán, trong đó hơn 35.000 người đã được đưa vào các nơi trú ẩn tạm thời, quân đội Thái Lan cho biết thêm.

Theo Reuters, tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát thành xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7, trước khi có thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào tháng 10.

Ít nhất 48 người đã thiệt mạng và ước tính 300.000 người phải di dời tạm thời trong các cuộc đụng độ hồi tháng 7, khi hai nước láng giềng bắn tên lửa và hỏa lực pháo hạng nặng vào nhau.

Nhưng sau vụ nổ mìn hồi tháng trước khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tuyên bố dừng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia.