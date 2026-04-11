"Ông hoàng nhạc Việt" sống cảnh "gà trống nuôi con", ở tuổi U60 mở quán bán thêm cafe

Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 là một trong những ca sĩ nổi bật của nhạc Việt suốt nhiều thập kỷ qua với loạt ca khúc đình đám một thời như: Say Tình, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi, Xin Lỗi Tình Yêu, Nửa Vầng Trăng… Với phong cách biểu diễn đặc trưng và lượng fan đông đảo, anh từng được nhiều người gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai có con trai ruột 3 tuổi tên Polo trong live concert The Portrait của anh tại Hà Nội. "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về con trong chương trình. Sau khi công khai, con trai của Đàm Vĩnh Hưng – bé Polo nhanh chóng trở thành nhân vật được chú ý trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây chú ý khi xác nhận đã bán căn biệt thự tại Cư xá Bắc Hải (Q.10 cũ, Tp.HCM), nơi gắn bó suốt 17 năm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bước vào giai đoạn mới của cuộc sống với nhiều thay đổi. Nam ca sĩ sinh năm 1971 chọn nhịp sống chậm rãi hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và tập trung vào các dự án cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đi bán cafe ở tuổi U60.

Mới đây anh vừa khai trương quán cà phê ở phường Thảo Điền, Tp.HCM và ra mắt MV Xuân của lính xa nhà nhân dịp Tết 2026. Bên cạnh công việc kinh doanh và nghệ thuật, đời sống thường nhật của nam ca sĩ hiện xoay quanh con trai. Có lẽ, sự thay đổi lớn nhất trong tư duy và lối sống của Đàm Vĩnh Hưng chính là sự xuất hiện của bé Polo Huỳnh.

"Lịch biểu diễn của tôi kín mít đến tháng 6 luôn rồi nhưng chủ yếu nằm ở cuối tuần. Vậy thời gian rảnh rỗi mình làm cái gì? Tại sao mình không buôn bán kiếm tiền. Tôi ấp ủ cái quán này lâu lắm rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả những bãi đáp an toàn nhất cho mình và con mình lớn lên có sự tiếp nối, người nhà mình có công ăn việc làm thêm nữa", nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ tập trung cho công việc, Đàm Vĩnh Hưng còn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Anh trực tiếp đưa đón, kèm con học, làm bài tập về nhà, luyện chữ viết và chơi cùng con mỗi ngày.

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ về hoàn cảnh của mình trên trang cá nhân: "Vừa là ca sĩ mà quý vị đã iu thương gần 30 năm qua vừa là cha mà còn là gà trống nuôi con. Lại vừa khởi nghiệp trên con đường kinh doanh".

Dù đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, nam ca sĩ không than vãn mà luôn thể hiện niềm hạnh phúc khi có con bên cạnh. Anh lập riêng một tài khoản mạng xã hội mang tên con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai cha con. Nhiều câu chuyện đời thường cũng được nam ca sĩ chia sẻ.

Hiện tại, bé Polo đã hơn 6 tuổi, thường xuyên đồng hành cùng bố trong các chuyến lưu diễn kể cả ở nước ngoài. Nam ca sĩ vừa chia sẻ một status đầy tình cảm:

"Con ai mà đẹp trai, dễ thương, hiểu chuyện ghê luôn! Càng ngày càng say đắm với em này, không thể rời nhau vì 2 đứa mê nhau quá trời, quá đất".

Đàm Vĩnh Hưng cho con trai đóng cùng MV về người lính.

Ở tuổi U60, việc làm cha đã khiến một người vốn nóng tính, gai góc trở nên mềm mỏng và kiên nhẫn hơn. Kinh doanh cà phê hay bất cứ lĩnh vực nào khác, đối với anh, giờ đây không chỉ là đam mê mà còn là cách để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của con. Nam ca sĩ bộc bạch rằng bản thân muốn làm gương cho con về sự lao động bền bỉ, không ngại khó khăn dù ở bất kỳ vị thế nào. Cuộc sống hiện tại của anh xoay quanh con và cả những dự án kinh doanh mới để đảm bảo cho Polo Huỳnh một môi trường phát triển tốt nhất.