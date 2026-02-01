"Ông hoàng nhạc Việt" hứa "tất cả những gì tuyệt vời nhất sẽ dành cho bé"

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã khai trương quán cà phê mang phong cách vintage tại phường Thảo Điền, TP.HCM. Sự kiện khai trương thu hút hơn 200 bạn bè, đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ đến chung vui, trong đó có "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh đến chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng mở quán cafe

Ngọc Trinh dành nhiều lời khen cho không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên và phong cách bài trí đặc trưng của quán do Đàm Vĩnh Hưng đầu tư. Cả hai đã có những khoảnh khắc vui vẻ, thân thiết khi trò chuyện và quay clip bắt trend cùng nhau, khiến cộng đồng mạng không ngớt bình luận.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng không giấu được niềm vui khi đón nhận sự ủng hộ của Ngọc Trinh. Nam ca sĩ hết lời khen cô "trẻ, đẹp, hào phóng, nhẹ vía, nhanh gọn lẹ" trong cách ứng xử và hỗ trợ bạn bè. Lời khen này đã nhanh chóng gây chú ý và nhận được hàng nghìn tương tác từ người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, thân thiết

Trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp của ngày khai trương, khi Ngọc Trinh mở hàng thẻ VIP đầu tiên cho quán, Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngại bày tỏ sự ưu ái: "Tất cả những gì ưu đãi nhất, tuyệt vời nhất anh sẽ dành cho bé Trinh".

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Trinh vốn được công chúng chú ý từ lâu bởi sự thân thiết và những lần ủng hộ lẫn nhau trong các sự kiện giải trí và ngoài đời.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM. Anh là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, từng được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Xuất thân từ nghề thợ cắt tóc, Đàm Vĩnh Hưng theo đuổi ca hát từ những năm 1990 và dần khẳng định tên tuổi qua loạt ca khúc nhạc trữ tình, bolero và pop. Suốt hơn 20 năm hoạt động, anh sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc, liveshow lớn và lượng người hâm mộ đông đảo.