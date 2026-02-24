"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám phải tạm đóng quán cafe sau nửa tháng khai trương

Sau nửa tháng khai trương, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo quán cafe mới mở của anh phải tạm ngưng hoạt động trong vài ngày. Nam ca sĩ cho biết việc tạm đóng cửa không phải do kinh doanh kém mà để chỉnh sửa, hoàn thiện mọi hạng mục sau khi lượng khách vượt ngoài dự kiến.

Đàm Vĩnh Hưng phải thông báo tạm đóng quán cafe để nâng cấp

Trên trang cá nhân, giọng ca Say tình viết: "Xin đưa ra thông báo: Tiệm sẽ tạm ngưng hoạt động trong 6 ngày để sắp xếp lại tất cả mọi hạng mục cho đầy đủ và hoàn hảo hơn. Từ nhân viên đến nguyên liệu hay các hệ thống khác như cây cảnh, trang trí đều bị quá tải!

Kính mong các thượng khách hãy thấu hiểu, thông cảm và lượng thứ! Rất biết ơn mọi người! Thời gian tạm ngưng chính thức sẽ là ngày 27/2/2026 (mùng 11 Tết) cho đến ngày 5/3 sẽ chính thức mở bán lại".

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, quán cafe thu hút lượng khách đông đảo ngay từ những ngày đầu khai trương. Nhiều người hâm mộ và khách tò mò đã đến trải nghiệm không gian, thưởng thức đồ uống và gặp gỡ thần tượng, khiến quán thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Điều này khiến đội ngũ nhân viên phải làm việc liên tục, nguồn nguyên liệu nhanh chóng cạn và các khâu phục vụ chưa thể vận hành trơn tru.

Sau khi khai trương, quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng luôn ở trong tình trạng quá tải

Thông báo của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng việc tạm đóng cửa để nâng cấp là quyết định đúng đắn, cho thấy nam ca sĩ luôn cầu toàn và nghiêm túc trong mọi dự án, kể cả kinh doanh.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt" vì sở hữu nhiều ca khúc ăn khách suốt thập niên 2000. Anh vừa khai trương quán cafe tại khu Thảo Điền, TP.HCM với phong cách thiết kế Indochine hoài cổ. Đây là dự án Mr Đàm ấp ủ từ lâu và chính thức thực hiện vào đầu năm 2026.

Trong những ngày đầu mở cửa, lượng khách đến quán vượt xa dự kiến, khiến khâu phục vụ và chuẩn bị không kịp đáp ứng. Thậm chí, trong dịp Tết Bính Ngọ, quán thường xuyên rơi vào cảnh "vỡ trận" vì khách đến quá đông.