"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời tuyên bố ra Tết xây nhà to, mời hợp tác

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý của công chúng sau những thay đổi lớn trong đời sống cá nhân và dự định tương lai đầy tham vọng. Trong năm 2025, nam ca sĩ đã bán căn biệt thự từng gắn bó gần 20 năm tại cư xá Bắc Hải, Quận 10 cũ, TP.HCM - nơi chứng kiến nhiều thăng trầm và kỷ niệm trong sự nghiệp của anh.

Đàm Vĩnh Hưng vừa bán căn biệt thự trăm tỷ ở cư xá Bắc Hải

Lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng rời bỏ “tổ ấm triệu đô” là vì muốn xây nhà mới gần trường học của con trai, giúp con thuận tiện hơn trong việc học hành, bớt vất vả trên đường di chuyển mỗi ngày.

Về cơ ngơi mới của mình, nam ca sĩ từng tiết lộ: " Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiều hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất quận 2 giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Nam ca sĩ tuyên bố ra Tết sẽ xây nhà mới to hơn

Mới đây, "ông hoàng nhạc Việt" một thời lại tiếp tục hé lộ về việc xây dựng biệt thự mới. Anh tuyên bố trên trang cá nhân: "Chuẩn bị qua Tết là xây nhà! Nhà hơi to nên mạnh dạn ước gì các thương hiệu vật liệu xây dựng như xi măng, đèn điện, máy lạnh, thang máy, nội thất sẵn sàng hợp tác cùng mình".

Động thái của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều bạn bè trong làng giải trí của nam ca sĩ như Lệ Quyên, Cẩm Vân, Lương Gia Huy cũng để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ.

Đàm Vĩnh Hưng từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt"

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM, là một trong những ca sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt. Anh bắt đầu được chú ý sau khi giành giải tư Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1998.

Với chất giọng nam trung trầm khàn đặc trưng, Đàm Vĩnh Hưng gắn liền với dòng nhạc trữ tình, bolero và pop ballad. Trong hơn 20 năm hoạt động, anh sở hữu nhiều bản hit, tổ chức liveshow quy mô lớn và từng được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt”.