Ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời ngồi ghế nhựa biểu diễn ở quán ăn, bán cafe ở Thảo Điền

Từng được xem là một trong những giọng ca quyền lực của làng nhạc Việt, hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng gắn liền với những sân khấu hoành tráng, ánh đèn rực rỡ và các chương trình ca nhạc lớn. Tuy nhiên những ngày gần đây, mạng xã hội lại xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện trong một bối cảnh hoàn toàn khác: ngồi trên ghế nhựa tại một quán ăn và ngẫu hứng cất giọng hát giữa không gian đời thường.

Đàm Vĩnh Hưng ngồi ghế nhựa hát ở quán ăn, hình ảnh giản dị, gần gũi của anh khiến nhiều khán giả thích thú

Theo chia sẻ từ tài khoản đăng tải video, nam ca sĩ có mặt tại quán ăn để dùng bữa cùng bạn bè. Trong lúc trò chuyện, anh bất ngờ ngẫu hứng hát tặng những thực khách đang có mặt.

Trong clip, Đàm Vĩnh Hưng ngồi trên một chiếc ghế nhựa đặt ở khoảng trống giữa các bàn ăn để hát. Không phông nền cầu kỳ, không hiệu ứng sân khấu bắt mắt, buổi biểu diễn của anh diễn ra tự nhiên như một cuộc giao lưu thân mật. Sự giản dị này tạo nên hình ảnh khác lạ so với phong cách thường thấy của nam ca sĩ.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả cho rằng việc Đàm Vĩnh Hưng vẫn biểu diễn hết mình dù không phải sân khấu chuyên nghiệp cho thấy sự nghiêm túc với nghề và sự tôn trọng khán giả. Dù ở không gian lớn hay nhỏ, nam ca sĩ vẫn giữ phong thái tự tin và chỉn chu quen thuộc.

Bên cạnh những hoạt động biểu diễn, thời gian gần đây Đàm Vĩnh Hưng cũng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Đầu tháng 2/2026, anh chính thức khai trương quán cà phê tại khu Thảo Điền - khu vực nổi tiếng với nhiều không gian xanh và phong cách sống hiện đại.

Mr. Đàm mở quán cafe ở Thảo Điền, mỗi ngày lượng khách ghé quán của anh rất đông

Quán được nam ca sĩ thiết kế theo phong cách xưa, mang đậm hơi hướng Indochine. Anh đầu tư khoản tiền không nhỏ để thuê mặt bằng, cải tạo và trang trí cả nội lẫn ngoại thất theo đúng gu thẩm mỹ của mình. Trong ngày khai trương, hơn 200 nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã đến chung vui cùng giọng ca Say tình .

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút đông đảo khách ghé thăm. Nhiều người tò mò muốn trải nghiệm không gian do chính nam ca sĩ dày công xây dựng, đồng thời hy vọng có cơ hội gặp gỡ thần tượng ngoài đời.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, anh đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng và từng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ông hoàng nhạc Việt".

Đàm Vĩnh Hưng hiện bận rộn với nhiều kế hoạch trong công việc và chăm sóc con trai

Tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng gắn liền với hàng loạt liveshow quy mô lớn, phong cách biểu diễn chỉn chu, cầu kỳ cùng khả năng làm mới các ca khúc nhạc xưa theo dấu ấn riêng. Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Mr. Đàm còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như làm huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình, sản xuất âm nhạc, đồng thời lấn sân sang kinh doanh và đầu tư.



