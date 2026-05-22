"Ông hoàng nhạc sến" nhảy múa ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi nhận kết quả kiểm tra ma túy

Ngọc Sơn nhảy múa ngay bệnh viện.

Ngày 22/5, danh ca Ngọc Sơn thu hút sự chú ý khi công khai quá trình đi xét nghiệm ma túy tại bệnh viện sau khi vướng tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngay khi nhận kết quả âm tính, “ông hoàng nhạc sến” không giấu được niềm vui, hát rồi nhảy múa ngay tại khuôn viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, sự việc bắt nguồn từ những thông tin ác ý xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày 22/5. Một số diễn đàn showbiz lan truyền lại đoạn video cũ của anh, từ đó nhiều cư dân mạng suy diễn các biểu hiện cơ thể như trợn mắt hay liên tục nhai là dấu hiệu liên quan đến chất cấm. Trong bối cảnh lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn và một số nghệ sĩ bị khởi tố, tên tuổi của Ngọc Sơn bất ngờ bị “réo gọi” vô căn cứ.

Để bảo vệ danh dự cá nhân và tránh ảnh hưởng tới công việc, nam danh ca quyết định trực tiếp đi xác minh với tinh thần “cây ngay không sợ chết đứng”. Đầu tiên, anh đến Công an phường Bến Thành để trình báo sự việc và được hướng dẫn quy trình xử lý liên quan đến tin đồn sai sự thật.

Ngọc Sơn hát.

Ngay sau đó, Ngọc Sơn đã tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện xét nghiệm máu và nước tiểu. Toàn bộ quá trình di chuyển, làm việc với cơ quan chức năng cũng như lấy mẫu xét nghiệm đều được nam ca sĩ livestream công khai trên mạng xã hội.

Kết quả từ bệnh viện cho thấy Ngọc Sơn âm tính với 5 nhóm chất gây nghiện phổ biến, gồm morphin, codein, heroin, cần sa và ma túy tổng hợp. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng phấn khởi, liên tục nhảy múa và gửi lời cảm ơn tới khán giả đã tin tưởng, động viên mình giữa lúc vướng ồn ào.

Không dừng lại ở đó, trong livestream, Ngọc Sơn còn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về lối sống của bản thân. Anh khẳng định nếu ai phát hiện mình có nồng độ cồn khi lái xe sẽ tặng 10 tỷ đồng; còn nếu kiểm tra thấy sử dụng chất kích thích hay ma túy, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và giao toàn bộ tài sản.

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc sến" của nền âm nhạc Việt Nam. Anh bắt đầu nổi danh từ cuối thập niên 1980 qua các ca khúc tự sáng tác và thể hiện về tình yêu quê hương, gia đình như "Tình cha", "Lòng mẹ", "Vầng trăng cô đơn". Ngoài sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hàng chục album thành công, nam danh ca còn được biết đến là người có lối sống thể thao nghiêm khắc và thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện lớn.