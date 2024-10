Sáng 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An, sau khi ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Hoàng Nghĩa Hiếu điều hành Tỉnh ủy Nghệ An

Tại hội nghị, ông Thái Thanh Quý - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bàn giao nhiệm vụ đến ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Các lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (57 tuổi), quê xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; thạc sĩ chuyên ngành quản lý công trình thủy lợi.

Trước khi làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Hiếu trải qua các chức vụ Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.