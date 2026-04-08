Ngày 8-4, tại kỳ họp thứ nhất, ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Ông Hoàng Minh Sơn là 1 trong 23 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Ông Hoàng Minh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tân Bộ trưởng có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ tiếng Đức; Đại học chuyên ngành Điện.

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giữ chức Hiệu trưởng từ năm 2015 đến 2020. Sau đó, ông Hoàng Minh Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2020 đến 2025.

Từ tháng 9-2025, ông Hoàng Minh Sơn là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến tháng 2-2026, ông Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.