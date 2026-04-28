Ông Hoàng Hoa Trung nói gì sau thông báo của cơ quan điều tra về dự án “Nuôi Em”?

Lam Giang (Tổng hợp) |

Ông Trung cho hay, thời gian qua, các hoạt động của “Nuôi Em” vẫn được triển khai như bình thường, nhằm đảm bảo các bữa ăn cho trẻ em vùng cao

Thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến các dự án thiện nguyện “Nuôi em”, "sucmanh2000” do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, trú tại Hà Nội) sáng lập và điều hành đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này.

Ngày 28/4, chia sẻ trên Tri thức - Znews, ông Hoàng Hoa Trung cho biết thời gian qua, dù có nhiều thông tin hỗn loạn lan truyền nhưng ông và cộng sự không lên tiếng để tập trung cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Theo ông Trung, từ đầu năm 2026 đến nay, các hoạt động của “Nuôi Em” vẫn được triển khai như bình thường, nhằm đảm bảo các bữa ăn cho trẻ em vùng cao. Có lúc, số lượng trẻ được hỗ trợ lên tới hơn 84.000 em. Đến tuần trước, dự án vẫn gửi tiền theo lịch trình.

Hiện tại, do một phần các em đã được Nhà nước tiếp nhận theo quy định nên số em nhỏ trong dự án còn khoảng gần 40.000 em. Các địa phương cần thời gian thống kê, tổng hợp số liệu do việc bàn giao được thực hiện theo từng giai đoạn.

Ông Hoàng Hoa Trung nói gì sau thông báo của cơ quan điều tra về dự án "Nuôi Em"? - Ảnh 1.

Ông Hoàng Hoa Trung

Trên báo VietNamNet, ông Trung cho biết thêm, trong thời gian tới, ông dự kiến sẽ đăng ký dự án theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Khi đó, hoạt động tài chính sẽ gắn với pháp nhân, có hệ thống kế toán, kiểm toán nhằm tăng tính minh bạch.

Dù vậy, ông nhìn nhận việc vận hành theo mô hình này sẽ phát sinh chi phí lớn như: mặt bằng, nhân sự, kiểm toán. Thời gian qua, riêng chi phí sao kê ngân hàng đã là một con số khá lớn, còn chi phí kiểm toán có thể ở mức vài trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, dự án hiện áp dụng nhiều hình thức giám sát thực tế như: Giáo viên cập nhật thông tin; người nấu ăn báo cáo hằng ngày; cho phép nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm, kiểm chứng tại địa phương vùng cao, nơi các em đang được nuôi.

Dự án "Nuôi em" là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Trung sáng lập, điều hành, bắt đầu hoạt động từ năm 2014, nhằm kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng cao.

Cuối năm 2025, dự án "Nuôi em" vướng phải nhiều nghi vấn liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. 

Ngoài “Nuôi Em”, ông Trung còn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện khác: “Dũng sĩ bạt”; “Sức mạnh 2000”;...

