NSƯT Kim Tử Long bước vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng theo cách khá bất ngờ: thuê mặt bằng hàng trăm triệu đồng rồi mới nghĩ xem nên bán món gì.

Trong chương trình Quán lạ thành quen với sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang, NSƯT Kim Tử Long từng kể lại những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh ăn uống với không ít tình huống dở khóc dở cười. Dù có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và được khán giả biết đến rộng rãi, nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân gần như không có kiến thức về vận hành nhà hàng.

Theo nam nghệ sĩ, ý tưởng kinh doanh đến từ một cuộc trò chuyện với người bạn làm môi giới bất động sản. Người này khuyên ông nên tìm thêm một công việc bên cạnh ca hát, phòng trường hợp lớn tuổi, không còn đủ sức đi biểu diễn. Vốn thích nấu ăn từ nhỏ, Kim Tử Long nghĩ nếu làm nghề tay trái, ông muốn thử sức với nhà hàng.

NSƯT Kim Tử Long và MC Nguyên Khang trong chương trình Quán lạ thành quen - Ảnh cắt từ video

Một thời gian sau, người bạn giới thiệu cho ông một mặt bằng kinh doanh khá tốt. Chủ nhà vốn là người hâm mộ Kim Tử Long nên đồng ý giảm giá thuê từ 120 triệu đồng xuống còn 90 triệu đồng/tháng. Nhận được mức giá ưu đãi, nam nghệ sĩ quyết định thuê mặt bằng dù chưa xác định được sẽ kinh doanh mặt hàng gì.

"Tôi thuê xong 3 ngày sau vẫn nghĩ xem nên kinh doanh cái gì. Mở quán cơm thì bình dân quá, rồi nhớ ra ở nhà, con cái thích ăn đồ nướng nên quyết định bán món này. Bán không ai ăn thì gia đình mình ăn", NSƯT Kim Tử Long kể.

Nhà hàng mang tên Quá Đã, đặt trên đường Cao Thắng, TP.HCM. Vì chưa có kinh nghiệm, Kim Tử Long phải tự tìm hiểu cách kinh doanh trên Google, từ cách tổ chức hoạt động đến những kiến thức cơ bản về kinh doanh nhà hàng.

Cũng giống như nhiều người khác, NSƯT Kim Tử Long gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự. Anh chia sẻ: "Nhân sự 10 phần có 5 phần là người nhà của tôi, 2 con gái lớn đã giúp tôi rất nhiều trong việc kinh doanh. Khó khăn của tôi là đầu óc hơi cổ hủ, làm gì cũng phải an toàn còn con tôi lại có đầu của một người trẻ, góp ý cho tôi giới trẻ bây giờ thích cái gì. Vì vậy, đôi lúc hai cha con cãi nhau vì tôi thích cái này thì con gái lại khẳng định giới trẻ không thích".

Kim Tử Long khai trương quán phở ALong hồi 5/2026 - Ảnh: FBNV

Những tháng đầu, doanh thu nhà hàng chỉ vừa đủ trang trải tiền thuê mặt bằng, nguyên liệu và lương nhân viên. Kim Tử Long thừa nhận thời điểm ấy, việc không bị thua lỗ đã là may mắn. Đến tháng thứ 7-8, lượng khách bắt đầu giảm. Nếu trước đó lượng khách đạt khoảng 10 phần thì sau này chỉ còn một nửa.

Trong câu chuyện được chia sẻ, nam nghệ sĩ còn nhắc đến một tình huống khá đặc biệt. Một sư thầy từng đến nhà hàng và khuyên ông thay đổi vị trí cửa ra vào vì cửa chính nhìn thẳng ra ống cống. Ban đầu, Kim Tử Long không quá tin vào phong thủy nên bỏ qua lời khuyên. Tuy nhiên, khoảng 2-3 tuần sau, khi mở rộng quầy buffet, ông vô tình thay đổi vị trí cửa.

Theo lời kể của nghệ sĩ, khoảng hai tuần sau, khách bắt đầu đến đông trở lại. Kim Tử Long cho biết chỉ sau hơn một năm, ông đã thu hồi được vốn đầu tư và nhà hàng bắt đầu có lãi.

NSUT Kim Tử Long được mệnh danh là "ông hoàng cải lương" - Ảnh: FBNV

Những năm sau đó, ông tiếp tục thử sức với nhiều mô hình ẩm thực, trong đó có nhà hàng món Thái. Tháng 2/2025, Kim Tử Long khai trương thêm một nhà hàng tại khu vực quận 7, TP.HCM.

Đến năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục mở quán phở Bắc mang tên ALong tại số 549 Sư Vạn Hạnh, TP.HCM. Quán phở của nam nghệ sĩ có mức giá khoảng 49.000 đồng/bát. Ngoài phở, cơ sở còn phục vụ một số món như cơm gà, cháo gà và gỏi trộn.

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại TP.HCM. Ông là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương, được đào tạo tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang từ năm 15 tuổi và từng là học trò của NSND Phùng Há. Với giọng ca và khả năng diễn xuất, ông ghi dấu qua nhiều vở diễn, đồng thời được đông đảo khán giả biết đến qua các sản phẩm âm nhạc thuộc dòng Mưa bụi, đặc biệt là những màn kết hợp với nghệ sĩ Tài Linh.