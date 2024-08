Ngày 26/8, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hồ Đức Phớc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 432/432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1963; Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; là Ủy viên Trung ương đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Nghệ An, ông từng giữ chức: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Sau đó, ông kinh qua các vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi Bộ trưởng Bộ Tài chính.