Ông Dương Công Minh: Tôi không liên quan một dấu chấm, dấu phẩy gì đến bà Trương Mỹ Lan hay Vạn Thịnh Phát

Ngày 02/4/2024, Cổng TTĐT Bộ Công an dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng.

Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.