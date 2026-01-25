Ông Donald Trump vừa tiết lộ vũ khí đặc biệt “làm tê liệt toàn bộ phòng không” Venezuela

Thông tin trên vừa được đích danh Tổng thống Donald Trump tiết lộ với báo New York Post.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng hệ thống vũ khí năng lượng mới "Discombobulator" đã "vô hiệu hoá hoàn toàn kẻ thù", giúp quân đội Mỹ dễ dàng bắt Tổng thống Maduro trong cuộc đột kích vào căn cứ quân sự lớn nhất Venezuela ở thủ đô Caracas hôm 3-1.

"Tôi rất muốn nói về vũ khí ‘Discombobulator’" – Tổng thống Donald Trump tỏ ra bí ấn – "Tôi rất muốn chia sẻ nhưng tôi không được phép nói về nó".

Tổng thống Donald Trump tiết lộ về vũ khí bí ẩn mà quân đội Mỹ sử dụng tại Venezuela. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump khẳng định vũ khí mới "Discombobulator" khiến hệ thống phòng không và radar của Venezuela không thể hoạt động, qua đó giúp lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch gần như không gặp kháng cự nào.

"Họ không thể phóng được bất cứ quả tên lửa nào dù có tên lửa của Nga và Trung Quốc. Chúng tôi tiến vào, họ bấm nút nhưng chẳng có gì xảy ra. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chúng tôi"- Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump đưa ra phát biểu trên sau khi được hỏi về các thông tin cho rằng chính quyền ông Joe Biden từng mua một loại vũ khí năng lượng xung, bị nghi đã sử dụng trong chiến dịch tại Caracas.

Một cựu vệ sĩ của Tổng thống Maduro trước đó cũng cho biết trong đêm diễn ra cuộc đột kích, "đột nhiên toàn bộ hệ thống radar của Venezuela bị tắt hoàn toàn mà không có bất kỳ lời giải thích nào".

"Tiếp đến chúng tôi thấy rất nhiều máy bay không người lái bay phía trên đầu. Chúng tôi không biết phải phản ứng ra sao" - người này kể, đồng thời cho biết trực thăng Mỹ chở theo lực lượng đặc nhiệm xuất hiện ngay sau đó.

"Có lúc họ phóng ra thứ gì đó, tôi không biết mô tả thế nào. Nó giống như một làn sóng âm cực mạnh. Tôi cảm giác đầu mình như nổ tung" – người vệ sĩ nói thêm.

Tổng thống Donald Trump trước đó từng bóng gió về việc quân đội Mỹ đã sử dụng một "vũ khí âm thanh bí mật" khi tiến hành chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định trên thế giới "chưa ai sở hữu công nghệ tương tự". Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về loại vũ khí được gọi là "Discombobulator" hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ cho hay hải quân Mỹ đang sở hữu các vũ khí năng lượng định hướng, gồm laser năng lượng cao và vi sóng công suất lớn, có khả năng làm suy giảm hoặc vô hiệu hóa năng lực tác chiến của đối phương.