Ông Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý giao uranium làm giàu; giải quyết "cuộc chiến thứ 10"

Ông đồng thời tuyên bố hai nước đang "gần" đạt được thỏa thuận hòa bình.

“Mỹ và Iran đang trải qua một cuộc đàm phán rất thành công. Nếu thỏa thuận xảy ra, sẽ có dầu mỏ tự do, eo biển Hormuz được mở cửa và mọi thứ sẽ tốt đẹp… Tôi có thể sẽ đến Pakistan nếu thỏa thuận được ký kết tại Islamabad" - Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Washington hôm 16-4. Ảnh: AP

Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán hòa bình kéo dài 21 giờ tại Islamabad cuối tuần trước. Washington khẳng định Tehran không chịu từ bỏ quyền làm giàu hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh nếu "lằn ranh đỏ" của Mỹ về tham vọng hạt nhân của Iran được đáp ứng thì đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai nước.

Washington đã đề xuất đóng băng việc làm giàu uranium của Iran trong 20 năm nhưng Tehran cho biết họ chỉ có thể đồng ý làm điều đó trong 5 năm - theo tờ Wall Street Journal.

Iran luôn khẳng định nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump thông báo về "thỏa thuận ngừng bắn lịch sử" kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Theo ông, đây là cuộc xung đột thứ 10 mà ông dàn xếp.

Ông cho biết đã có những cuộc hội đàm "tuyệt vời" với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc 17 giờ chiều 17-4 (giờ miền Đông của Mỹ).

“Israel và Lebanon đã gặp nhau lần đầu tiên sau 34 năm tại Washington. Tôi đã chỉ đạo Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đảm bảo hai nước đạt được hòa bình lâu dài" - Tổng thống Donald Trump nói thêm.