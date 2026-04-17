Ông Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý giao uranium làm giàu; giải quyết "cuộc chiến thứ 10"

Phạm Nghĩa |

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý giao nộp lượng uranium làm giàu.

Ông đồng thời tuyên bố hai nước đang "gần" đạt được thỏa thuận hòa bình.

“Mỹ và Iran đang trải qua một cuộc đàm phán rất thành công. Nếu thỏa thuận xảy ra, sẽ có dầu mỏ tự do, eo biển Hormuz được mở cửa và mọi thứ sẽ tốt đẹp… Tôi có thể sẽ đến Pakistan nếu thỏa thuận được ký kết tại Islamabad" - Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.

Ông Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý giao uranium làm giàu; giải quyết "cuộc chiến thứ 10" - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Washington hôm 16-4. Ảnh: AP

Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán hòa bình kéo dài 21 giờ tại Islamabad cuối tuần trước. Washington khẳng định Tehran không chịu từ bỏ quyền làm giàu hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh nếu "lằn ranh đỏ" của Mỹ về tham vọng hạt nhân của Iran được đáp ứng thì đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai nước.

Washington đã đề xuất đóng băng việc làm giàu uranium của Iran trong 20 năm nhưng Tehran cho biết họ chỉ có thể đồng ý làm điều đó trong 5 năm - theo tờ Wall Street Journal.

Iran luôn khẳng định nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump thông báo về "thỏa thuận ngừng bắn lịch sử" kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Theo ông, đây là cuộc xung đột thứ 10 mà ông dàn xếp.

Ông cho biết đã có những cuộc hội đàm "tuyệt vời" với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc 17 giờ chiều 17-4 (giờ miền Đông của Mỹ).

“Israel và Lebanon đã gặp nhau lần đầu tiên sau 34 năm tại Washington. Tôi đã chỉ đạo Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đảm bảo hai nước đạt được hòa bình lâu dài" - Tổng thống Donald Trump nói thêm.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

