Ông Donald Trump tuyên bố "hạm đội khổng lồ" đang đến, ra tối hậu thư cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Iran, cảnh báo chính quyền Tehran phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Washington nếu không muốn hứng chịu các đòn tấn công còn tồi tệ hơn nhiều so với những cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân hồi năm ngoái.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 28-1, ông Donald Trump viết "một hạm đội khổng lồ đang tiến về phía Iran, di chuyển rất nhanh với sức mạnh, sự quyết tâm và mục đích rõ ràng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran về khả năng hành động quân sự. Ảnh: ABC News

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không yêu cầu đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington ngừng các lời lẽ đe dọa chiến tranh nếu thực sự muốn thúc đẩy con đường ngoại giao.

Theo truyền thông Mỹ, động thái mới nhất của ông Donald Trump diễn ra khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng lực lượng hộ tống đã hiện diện tại Trung Đông, trong trạng thái sẵn sàng can thiệp quân sự nếu có lệnh.

Tổng thống Mỹ mô tả đây là lực lượng còn lớn hơn cả hạm đội từng được triển khai trong các chiến dịch trước đó, bao gồm chiến dịch ở Venezuela, cho thấy mức độ răn đe mà Washington muốn gửi tới Tehran.

"Giống như những lần trước, lực lượng này sẵn sàng, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ và sức mạnh cần thiết, nếu điều đó trở nên bắt buộc" – ông Donald Trump nhấn mạnh.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng Iran sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận "công bằng và có lợi cho tất cả các bên, với điều kiện tiên quyết là không có vũ khí hạt nhân".

Theo The Mirror, ông Donald Trump cũng nhắc lại chiến dịch quân sự mang tên "Nhát búa giữa đêm" hồi mùa hè năm ngoái, khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Nhà Trắng, chiến dịch này nhằm bảo vệ lợi ích an ninh sống còn của Mỹ và thực hiện quyền tự vệ tập thể cùng đồng minh Israel với mục tiêu làm tê liệt chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong khi đó, Iran cũng tăng cường tiếp xúc với các nước trong khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, một số quốc gia trong khu vực như Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã khẳng định không cho phép sử dụng không phận của mình cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran.