Ông Donald Trump thông báo "tạm ngưng ném bom", Iran tuyên bố "chiến thắng"

Ông viết trên mạng xã hội: “Dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, trong đó họ đã đề nghị tôi tạm hoãn việc điều động lực lượng tàn phá tới Iran vào đêm nay (đêm 7-4, giờ Mỹ), đồng thời với điều kiện Iran phải chấp thuận việc mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và và an toàn eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong vòng hai tuần”.

Ông nhấn mạnh: "Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía!”.

Khung cảnh cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 6-4. Ảnh: AP

Ông Donald Trump viết: "Lý do cho quyết định này là chúng ta đã hoàn thành và thậm chí vượt qua mọi mục tiêu quân sự đề ra, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận chính thức về nền hòa bình lâu dài với Iran, cũng như hòa bình cho khu vực Trung Đông. Chúng tôi đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán. Hầu hết mọi bất đồng trước đây đều đã được Mỹ và Iran thống nhất giải quyết nhưng khoảng thời gian hai tuần này sẽ giúp thỏa thuận được hoàn thiện và chính thức thông qua. Thay mặt Mỹ, trên cương vị là tổng thống và cũng là đại diện cho các quốc gia Trung Đông, thật là một niềm vinh hạnh khi vấn đề tồn đọng lâu năm này đã sắp đi đến hồi kết".

Iran lên tiếng

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Mehr công bố sau thông điệp mới nhất của tổng thống Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian. Tuyên bố cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được với sự chấp thuận của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Tuyên bố nói thỏa thuận này là một “chiến thắng cho Iran”, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài sẽ được tổ chức tại Islamabad - Pakistan.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các tàu sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới dưới sự phối hợp của quân đội Iran.

Ông Araghchi cho biết trong một tuyên bố rằng: “Trong thời gian hai tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được thực hiện thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có xem xét đến các hạn chế kỹ thuật”.

Người dân Iran tạo “chuỗi người” bảo vệ nhà máy điện tại Qazvin và Kazerun

Theo hãng tin AP, trước xung đột, không có “hạn chế kỹ thuật” nào. Hơn 100 tàu mỗi ngày đi qua vùng biển thuộc lãnh hải Iran và Oman theo một hệ thống giao thông hàng hải đã tồn tại hàng thập kỷ.

Tuyên bố không nói rõ liệu Iran có tìm cách thu phí các tàu như họ đã từng làm trong thời gian xảy ra xung đột hay không.

Trước đó, ông Donald Trump đặt ra thời hạn buộc Iran đạt thỏa thuận là trước 20 giờ ngày 7-4 (giờ miền Đông), tức 7 giờ ngày 8-4 (giờ Việt Nam).

Khi thời hạn đến gần, các quan chức Iran đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ và đưa ra kế hoạch riêng của họ để đáp trả. Đề xuất 10 điểm của Iran bao gồm việc đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nói rằng ông sẵn sàng hy sinh cùng hàng triệu người dân Iran để bảo vệ đất nước.

Nga - Trung phủ quyết nghị quyết về Hormuz Theo hãng tin AP, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 7-4 nhằm mục đích mở lại eo biển Hormuz. Với 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng, cuộc bỏ phiếu diễn ra vài giờ trước thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran phải mở lại tuyến đường thủy chiến lược này hoặc đối mặt với các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cầu của nước này. Nghị quyết bị phủ quyết kêu gọi mạnh mẽ các quốc gia có lợi ích trong việc sử dụng các tuyến đường hàng hải thương mại ở eo biển Hormuz phối hợp hành động. Các nỗ lực này cần mang tính chất phòng thủ, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm góp phần bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz. Nghị quyết nêu rõ điều này bao gồm việc hộ tống các tàu thương mại và ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển. Nghị quyết cũng yêu cầu Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào các tàu thương mại, ngừng cản trở quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự.



