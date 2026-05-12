Ông Donald Trump nói về "bang thứ 51", tổng thống lâm thời Venezuela phản ứng cứng rắn

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm 11-5 khẳng định nước này không có kế hoạch trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và lịch sử của mình"- Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố với báo giới hôm 11-5 tại Tòa án Công lý quốc tế ở The Hague - Hà Lan, nơi bà dự phiên điều trần về tranh chấp giữa Venezuela với nước láng giềng Guyana về khu vực Essequibo.

Tuyên bố của bà Rodríguez liên quan phát ngôn trước đó của Tổng thống Donald Trump, rằng ông đang "nghiêm túc xem xét" việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Bà Rodríguez nhấn mạnh Venezuela "không phải là thuộc địa, mà là một quốc gia tự do". Nữ tổng thống lâm thời cũng cho biết quan chức Venezuela và Mỹ đã liên lạc với nhau, đang nỗ lực “hợp tác và hiểu biết lẫn nhau”.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez - Ảnh: AP

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly sau đó đã từ chối bình luận về tuyên bố của ông Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác trên Fox News.

Bà Kelly cho rằng Tổng thống Donald Trump "nổi tiếng là người không bao giờ chấp nhận hiện trạng", đồng thời ca ngợi bà Rodríguez vì "đã hợp tác vô cùng hiệu quả" với Mỹ.

Trước khi đề cập những tuyên bố của ông Donald Trump Trump, bà Rodríguez đã bảo vệ yêu sách của đất nước mình đối với Essequibo tại Tòa án Công lý quốc tế. Bà nói với các thẩm phán rằng các cuộc đàm phán chính trị - chứ không phải phán quyết của tòa án - sẽ giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thế kỷ này.

Vùng lãnh thổ này rất giàu vàng, kim cương, gỗ và các tài nguyên thiên nhiên khác. Nơi đây cũng nằm gần các mỏ dầu khổng lồ ngoài khơi, hiện sản xuất trung bình 900.000 thùng dầu mỗi ngày, gần bằng sản lượng khoảng 1 triệu thùng/ngày của Venezuela.

Venezuela đã coi Essequibo là một phần lãnh thổ kể từ thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha, khi vùng rừng rậm này nằm trong lãnh thổ của họ.

Nhưng một phán quyết năm 1899 của các trọng tài đến từ Anh, Nga và Mỹ đã vạch ra đường biên giới dọc theo sông Essequibo, phần lớn có lợi cho Guyana.

Venezuela lập luận rằng thỏa thuận năm 1966 được ký kết tại Geneva để giải quyết tranh chấp đã vô hiệu hóa phán quyết trên.

Tuy nhiên, vào năm 2018 - 3 năm sau khi ExxonMobil tuyên bố phát hiện mỏ dầu lớn ngoài khơi bờ biển Essequibo, chính phủ Guyana đã kiện lên Tòa án Công lý quốc tế, yêu cầu các thẩm phán giữ nguyên phán quyết năm 1899.