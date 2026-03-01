Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News hôm 28-2, khi được hỏi về thông tin liệu ông Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, ông Donald Trump cho rằng ông cảm thấy đây là thông tin chính xác. Tuy nhiên, phía truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Khamenei vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin hôm 1-3 cũng tuyên bố Israel đã tiêu diệt một số quan chức cấp cao của Iran trong các cuộc tấn công vào Iran ngày 28-2.

Ông nói thêm rằng máy bay chiến đấu của Israel đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm trên khắp Iran, đặc biệt là các địa điểm phóng tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói với đài NBC News rằng hầu hết các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đã "ra đi".

Tổng thống Donald Trump theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Nhà Trắng

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump nói với trang Axios hiện có một vài "giải pháp" để chấm dứt cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel với Iran.

Axios trích lời ông Donald Trump từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago: "Tôi có thể kéo dài cuộc xung đột và tiếp quản toàn bộ cục diện, hoặc cũng có thể kết thúc nó chỉ trong vòng hai đến 3 ngày rồi nhắn nhủ Iran rằng "Hẹn gặp lại sau vài năm nữa nếu Iran bắt đầu tái xây dựng chương trình hạt nhân và tên lửa". Trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng sẽ mất vài năm để phục hồi sau cuộc tấn công này".

Hiện chưa rõ ông Donald Trump đang ám chỉ điều kiện nào sẽ dẫn đến việc kết thúc xung đột nhanh chóng, mặc dù những tuyên bố của ông dường như cho thấy có một số cơ hội ngoại giao. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho hay Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với các lãnh đạo của Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Theo hãng tin AP, các bộ trưởng ngoại giao của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp trực tuyến trong ngày 1-3 để thảo luận về cuộc xung đột ở Trung Đông. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho rằng điều cần thiết là xung đột không được lan rộng hơn nữa. Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những nước láng giềng tiềm ẩn nguy cơ kéo khu vực vào một cuộc chiến rộng lớn hơn và EU lên án điều này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã viết thư cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi cơ quan này hành động ngay lập tức để đáp trả hành vi vi phạm hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Araghchi nhắc lại rằng Iran sẽ tiếp tục trả đũa bằng mọi biện pháp cần thiết, đồng thời tuyên bố tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của các lực lượng thù địch trong khu vực sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các đợt tấn công "trả đũa" thứ 3 và thứ 4 nhằm vào các vị trí của Mỹ và Israel vẫn đang tiếp diễn.



