Ông Donald Trump khiến khách mời tham dự quốc yến tại lâu đài Windsor bật cười

Quốc yến diễn ra hôm 17-9 tại Lâu đài Windsor, cách London khoảng 32 km về phía Tây.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gặp Thái tử William và Công nương xứ Wales Kate, đặt vòng hoa tại lăng mộ Nữ hoàng Elizabeth II và tham dự một nghi lễ quân sự cấp nhà nước với màn trình diễn của đội phi cơ nhào lộn Red Arrows thuộc Lực lượng Không quân Anh.

Vua Charles III và Tổng thống nâng ly tại Quốc yến. Ảnh: PA

Ông Donald Trump cho biết ông là tổng thống Mỹ đầu tiên được chào đón tại Anh trong hai chuyến thăm cấp nhà nước và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tại Lâu đài Windsor.

Ông Donald Trump trò chuyện cùng Vua Charles III. Ảnh: AP

Ông nói với các khách mời tại bữa tiệc rằng trải nghiệm này là một "đặc ân đặc biệt" và là một trong những vinh dự lớn nhất trong đời ông. Ông Donald Trump hài hước rằng đây có thể là lần cuối điều này xảy ra, khiến mọi người bật cười.

Ông Donald Trump khiến Vua Charles III bật cười. Ảnh: PA

Tại quốc yến, Tổng thống Donald Trump đã mô tả mối quan hệ giữa Mỹ và Anh là "vô giá và vĩnh cửu". Ông nói: "Chúng ta như hai nốt nhạc trong một hợp âm, hay hai khổ thơ trong cùng một bài thơ. Mỗi thứ đều đẹp theo cách riêng nhưng thực sự được tạo ra để hòa quyện cùng nhau".

Theo ông, mối quan hệ thân thiết và bản sắc giữa Mỹ và Anh là vô giá và mãi mãi, nó không thể thay thế, không thể phá vỡ.

Ông Donald Trump phát biểu. Ảnh: PA

Ảnh: PA

Trong ngày 18-9, Tổng thống Donald Trump sẽ rời Lâu đài Windsor đến Chequers, dinh thự thủ tướng đương nhiệm.

Tại Chequers, ông Donald Trump sẽ tham dự cuộc họp song phương với Thủ tướng Keir Starmer. Hai bên dự kiến ký một thỏa thuận giúp các công ty của hai nước xây dựng các dự án hạt nhân ở nước còn lại. Họ cũng sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức họp báo.

Ông Donald Trump, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến dự tiệc. Ảnh: AP

Các chuyến thăm cấp nhà nước thường không mang tính chất căng thẳng. Tuy nhiên, "mối quan hệ đặc biệt" giữa Mỹ và Anh gần đây gặp thách thức bởi các chính sách thuế quan của ông Donald Trump và sự hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.