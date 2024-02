Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đối diện với mức án nào?

Lời khai của ông Đỗ Hữu ca về số tiền 35 tỷ đồng

VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Trốn thuế.

Cổng thông tin điện tử Chính Phủ dẫn cáo trạng cho thấy, từ tháng 3/2013- 5/2022, các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, vợ của Đước) đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời. Vợ chồng Đước mua bán trái phép 15.674 hoá đơn, thu lợi bất chính hơn 41,2 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để nhờ vả.

Ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca.

Khi đó ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội Mua bán trái phép hóa đơn nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt.

Ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh đưa tin, ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tại sản, báo PLTPHCM dẫn lời khai của ông Đỗ Hữu Ca tại cơ quan nói rằng, bị can Ngọc Anh có đến gặp ông tại nhà riêng nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý đồng thời nhờ ông Ca “cứu giúp”.

Dù vậy, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đước mà khai rằng "số tiền này là do Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1".

Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đước.

Bị can Đỗ Hữu Ca đã nộp lại toàn bộ 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố khung hình phạt nào?

Báo Lao động đưa tin, theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) nêu rõ, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng tùy vào một số trường hợp thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Theo cáo trạng, bị can Ca vừa có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Về tình tiết tăng nặng, cùng với các bị can: Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng)…, bị can Đỗ Hữu Ca đều nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên”, được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã tự nguyện nộp lại số tiền mà vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh để khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, báo Thanh niên dẫn cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cho thấy, ông Đỗ Hữu Ca còn có tình tiết giảm nhẹ là có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác.

Như vậy, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị can Đỗ Hữu Ca – cựu Giám đốc Công an Hải Phòng vừa có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Tuy nhiên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải chịu mức án tù thấp nhất là 12 năm.

Ông Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23/11/1958, quê ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật. Từ năm 2010, ông Đỗ Hữu Ca giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đến năm 2019 thì nghỉ hưu theo chế độ.