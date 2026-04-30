Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 30/4, tại sự kiện marathon giáo dục “Knowledge. First”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev khẳng định, chiến thắng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ mở ra giai đoạn ổn định và phát triển cho đất nước.

Ông phát biểu nhấn mạnh người dân Nga đang chờ đợi kết thúc chiến dịch, đi kèm với sự gia tăng thu nhập và ổn định xã hội.

Ông Medvedev cho biết: “Các nhiệm vụ vẫn giữ nguyên, nhưng để giải quyết tất cả, cần có sự ổn định và an ninh. Điều này chỉ đạt được khi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn thành. Đây cũng chính là điều mà người dân Nga mong đợi, gồm tăng thu nhập, giải quyết vấn đề nhà ở, dân số, y tế và hệ thống giáo dục”.

Ông nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu này, người dân Nga còn nhiều việc phải làm, cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương. Theo ông, nhiều yếu tố phát triển kinh tế của Nga phụ thuộc vào thành công trong lĩnh vực này, và chỉ sau khi giành chiến thắng, đất nước mới có thể xây dựng kế hoạch phát triển mang tính dự đoán.

Trước đó, Ngày Bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi lòng dũng cảm của các chiến sĩ Nga và kinh nghiệm mà quân đội thu được trong chiến dịch.

Ngày 26/3, tại Đại hội Liên minh Công nghiệp và Doanh nhân Nga (RSPP), ông Putin cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã hỗ trợ những người tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông cũng ghi nhận sự tham gia của các tập đoàn lớn trong việc phục hồi kinh tế tại Donbass và Novorossiya. Theo ông Putin, chính sự hợp tác này là cần thiết để đối phó với thách thức hiện đại và bảo đảm tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế trong nước.

Nga không có ý định gây hấn với các quốc gia châu Âu

Cũng trong sự kiện “Knowledge.First”, ông Medvedev khẳng định Nga không có ý định gây hấn với các quốc gia châu Âu. Ông nhấn mạnh: Mặc dù Nga không có kế hoạch tấn công, nhưng tình hình vẫn căng thẳng khi nhiều vũ khí được sản xuất và lãnh đạo các nước lớn ở châu Âu liên tục nói về nguy cơ chiến tranh.

Ông cảnh báo, nếu liên tục nhắc đi nhắc lại chiến tranh là tất yếu, thì cuối cùng nó sẽ xảy ra. Theo ông, nhiệm vụ của các chính trị gia hiện nay là “hạ nhiệt” và tìm cách bước vào con đường đàm phán mang tính xây dựng.

Ông Medvedev cũng nhận định rằng một số người ở châu Âu hiểu rõ tình hình, nhưng “người Mỹ hiểu rõ hơn, vì họ thực dụng hơn châu Âu”. Tuy nhiên, ông cho rằng châu Âu hiện nay đang ở trong trạng thái đáng lo ngại, và ông chỉ có thể so sánh tình hình hiện tại với bối cảnh trước Thế chiến I năm 1914 và trước Thế chiến II năm 1939.