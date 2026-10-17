Ông Dmitriev: Mỹ loay hoay tìm cách gỡ trừng phạt Nga khi mối quan hệ chạm đáy

Đại diện Đặc biệt của Tổng thống Nga cho biết Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm các phương án để gỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga.

Ông Kirill Dmitriev.

Đại diện Đặc biệt của Tổng thống Nga về Hợp tác Đầu tư và Kinh tế với nước ngoài, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev đã nói về vấn đề trên ngày 16/10, bên lề Diễn đàn Quốc tế "Tuần lễ Năng lượng Nga".

Theo ông Dmitriev, thứ nhất, người Mỹ ngày càng nhận thức rõ rằng các lệnh trừng phạt gây hại cho chính nước Mỹ. Thứ hai, họ đã tự dồn mình vào thế phải tìm kiếm các phương án để dỡ bỏ chúng.

Ông nói thêm rằng Nga duy trì sự liên lạc thường xuyên không chỉ với các nhà đàm phán Mỹ về vấn đề Ukraine là Steve Witkoff và Jared Kushner, mà còn với Bộ Năng lượng Mỹ.

Người đứng đầu RDIF cho biết: "Mối quan hệ đã ở mức con số 0. Hiện tại, ngay cả để khôi phục một số nguồn cung cấp diesel và những thứ tương tự, Nga cần phải tương tác với một số lượng lớn các cơ quan của Mỹ nhằm mang lại kết quả cuối cùng."

Ngày 15/10, Reuters đưa tin, Nhà Trắng đang nghiên cứu khả năng nới lỏng các hạn chế đối với các tàu trước đây từng vận chuyển dầu từ Nga, Iran và Venezuela. Theo các nguồn tin của cơ quan này, Mỹ đang xem xét việc nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm giảm chi phí vận tải hàng hải đang ở mức cao kỷ lục.

Tờ báo Politico ngày 13/10 đưa tin, trong tương lai gần, chính quyền Mỹ có khả năng sẽ không áp đặt các lệnh trừng phạt mới trong khuôn khổ đạo luật về siết chặt trừng phạt đối với Nga.

Ngày 14/10, ông Dmitriev cho biết Nga và Mỹ đang nỗ lực giải quyết các vấn đề để tổ chức việc cung cấp diesel cho thị trường Mỹ. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng mọi khó khăn trong lĩnh vực này sẽ được vượt qua.