Ông Diệp Dũng sai phạm trong thương vụ mua Big C và huy động vốn

Liên quan đến vụ án của ông Diệp Dũng, ngày 21/12, tại buổi cung cấp thông tin báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó GĐ Công an TPHCM cho biết thêm, ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố - Saigon Co.op) liên quan đến thương vụ mua Big C và huy động vốn từ năm 2016. Bước đầu Công an TPHCM xác định, ông Diệp Dũng đã lạm quyền, gây thiệt hại cho Saigon Co.op trên 29 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó GĐ Công an TPHCM.

“Hiện nay Cơ quan An ninh đang tiến hành điều tra theo kiến nghị Thanh tra của Thanh tra TPHCM trong việc tăng vốn năm 2020. Công an TPHCM xác định việc tăng vốn này có sai phạm, hiện đang tiếp tục làm rõ trên tinh thần xử lý nghiêm minh nhất”, ông Nguyễn Sỹ Quang nói.

Trước đó, ngày 16/12, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố - Saigon Co.op) để điều tra về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ông Diệp Dũng.

Theo Công an TPHCM, ông Diệp Dũng bị bắt tạm giam để điều tra sau khi Cơ quan An ninh điều tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kết luận của Thanh tra TPHCM. Kết luận Thanh tra TPHCM về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại đơn vị này, trong đó xác định trách nhiệm của ông Diệp Dũng.

Trong đó, ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật dù có chỉ đạo ngừng, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo…