Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Trời trao cho ai việc lớn thì trời phải hành hạ người đó", ai cũng muốn giàu nhanh nhưng lại KHÔNG CÓ 2 thứ này

Đặng Lê Nguyên Vũ đã một cái tên không còn xa lạ trong giới doanh nhân Việt Nam. Từ lâu, ông được biết đến như một "vua cà phê" với sự nghiệp xây dựng đế chế cà phê từ con số không. Chỉ bằng hai bàn tay trắng, ông đã thành công vươn lên và đưa thương hiệu cà phê Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Nhiều người hỏi về bí quyết khởi nghiệp thành công và nhanh chóng, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói thẳng rằng: "Tôi khởi nghiệp khó lắm, cái đầu tôi trụi luôn. Không có bất cứ thuận lợi nào mà chỉ có rất nhiều khó khăn. Nếu nói khởi nghiệp thì hiện nay không còn là con số 0 nữa. Nó có điều kiện, môi trường đủ tốt. Ngày xưa tôi khởi nghiệp là từ con số âm chứ không phải con số 0 nữa."

"Thế nhưng, khi khó khăn hay mệt mỏi, tôi đã tự an ủi mình. Bởi vì dường như trước khi trời trao cho ai việc lớn thì trời phải hành hạ người đó. Thứ hai, mình không có tiền thì phải có chí. Mà không có chí thì phải đổ mồ hôi và sức lao động. Những thứ đó phải là điểm tựa cho mình", ông nói thêm.

Quả thật, hành trình vươn tới thành công của Đặng Lê Nguyên Vũ đã bắt đầu từ những ngày thơ ấu đầy gian khó. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa, ông đã sớm phải đối mặt với thử thách về kinh tế. Khi gia đình chuyển lên Đắk Lắk, cuộc sống của họ vẫn không bớt phần vất vả. Tuổi thơ của Đặng Lê Nguyên Vũ gắn liền với những công việc nặng nhọc như bẻ ngô, chăm sóc lợn và giúp mẹ làm gạch. Để đến trường, mỗi ngày ông phải đi bộ 15km trên con đường đất đỏ gồ ghề.

Nuôi trong lòng khát khao thoát nghèo và làm giàu, ông Vũ không ngừng tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp của ông không ít lần gặp thất bại. Đã có những lúc đứng trước nguy cơ phá sản, ông phải mượn một chiếc xe Dream của bạn để bán lấy tiền trang trải. Sau rất nhiều gian truân, thương hiệu cà phê của ông mới bắt đầu được chú ý và từng bước tạo dựng tên tuổi trên thị trường.

Hành trình từ cậu bé nghèo khó đến vị trí doanh nhân thành đạt của Đặng Lê Nguyên Vũ là một câu chuyện đầy cảm hứng, minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Phía sau hình ảnh một doanh nhân thành công là cả một chặng đường dài đầy khó khăn, trở thành bài học quý giá cho những ai có đam mê và lòng kiên trì trước nghịch cảnh.

Chủ tịch cà phê Trung Nguyên cũng cho rằng, tư duy dám đương đầu với mọi thử thách sẽ là một chìa khóa đáng quý để đi đến thành công. Điều này được nhìn thấy rất nhiều dân tộc Do Thái, do đó, họ dù chỉ có khoảng 14 triệu người nhưng đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhiều người trong số đó nắm giữ vô số vị trí trọng yếu trên toàn thế giới.

Ông từng nhận xét: "Tôi nghĩ rằng, thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam có thể học tập thêm rất nhiều từ thanh niên Do Thái. Họ tư duy rất khác với chúng ta hiện nay. Đối với họ, lứa tuổi 25 - 28 đã rất chín muồi, đã có thể nói và làm rất nhiều điều lớn lao. Họ luôn suy nghĩ ‘không phải ta thì là ai?’, ‘Không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào?’ Họ không phó mặc cho thế hệ trước hay con cái tương lai, mà nhận lấy trách nhiệm ở thời điểm hiện tại."

"Họ cũng là người thôi chứ không phải thần thánh gì cả. Họ làm được thì Việt Nam cũng làm được", ông nhấn mạnh.

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào thành công của những người giàu có chính là tinh thần tham vọng mạnh mẽ. Những cá nhân này thường đặt ra những mục tiêu lớn cùng với chiến lược rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ của mình. Với tham vọng lớn lao, họ không chỉ xây dựng đỉnh cao sự nghiệp mà còn trở thành những nhà lãnh đạo sáng tạo, biết cách khai thác nguồn lực và xây dựng mối quan hệ để tiến xa hơn.

Trên con đường chinh phục thành công, họ không chỉ nhìn nhận mọi thứ bằng góc nhìn chiến lược mà còn sở hữu tầm nhìn xa. Nhờ đó, họ không chỉ là những doanh nhân thành đạt mà còn có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, nhờ tham vọng không ngừng và khả năng lãnh đạo vượt trội.

Nhiều tỷ phú trên thế giới dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn giữ lối sống khiêm tốn và không ngừng làm việc. Họ luôn chăm chỉ, tự tay thực hiện nhiều công việc, phân tích thường xuyên để bắt kịp xu hướng thị trường. Để kiếm tiền nhanh chóng, cần sự thực tế, tránh xa những ảo mộng viển vông và liên tục học hỏi để nâng cao tri thức. Bởi lẽ, tri thức chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.

Theo quan niệm của người Do Thái, dù bất kỳ lý thuyết làm giàu nào có hay đến đâu nhưng nếu không phù hợp với thực tế hoặc không thể áp dụng vào thị trường thì cũng trở nên vô nghĩa. Trong kinh doanh, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực tự thân.