Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tặng sách và cà phê miễn phí cho khách hàng tại TP.HCM, áp dụng duy nhất 1 ngày, giới hạn số lượng người được tặng

Đây là một trong những hoạt động mới được cập nhật trên trang chính thức của Trung Nguyên Legend.

Theo thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức Trung Nguyên Legend Café, ngày 18/10/2026, thương hiệu cà phê gắn liền với tên tuổi ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ chính thức khai trương một không gian mới tại số 111 Đường số 12, phường Tam Bình, TP.HCM.

Đáng chú ý, nhân dịp khai trương, Trung Nguyên Legend thông báo triển khai chương trình tặng sách và cà phê miễn phí dành cho những khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm. Tuy nhiên, số lượng quà tặng có hạn, đồng nghĩa không phải tất cả khách hàng ghé quán đều chắc chắn nhận được ưu đãi này.

Hiện tại, thương hiệu chưa công bố cụ thể số lượng khách hàng được nhận quà, loại cà phê miễn phí cũng như những đầu sách sẽ trao tặng trong chương trình.

Trung Nguyên Legend Cafe mở cửa hàng thứ 111

Bên cạnh hoạt động tặng sách và cà phê, cửa hàng mới còn đưa ra một số ưu đãi dành cho người tiêu dùng. Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn đồ uống với mức giá ưu đãi 39.000 đồng hoặc combo gồm thức ăn và thức uống với giá 89.000 đồng.

Theo giới thiệu của Trung Nguyên Legend, không gian mới tại Tam Bình sẽ phục vụ các dòng Cà phê Năng lượng đặc trưng của thương hiệu, cùng thực đơn đa dạng gồm nhiều loại thức uống và món ăn. Đây cũng được giới thiệu là địa điểm phù hợp cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện và thư giãn.

Đối với người dân có nhu cầu nhận sách và cà phê miễn phí, có thể tìm đến địa chỉ trên vào ngày khai trương 18/10. Tuy nhiên, do quà tặng chỉ dành cho những khách hàng đầu tiên và số lượng có hạn, người muốn tham gia nên theo dõi fanpage chính thức hoặc liên hệ cửa hàng để cập nhật thời gian, điều kiện nhận quà trước khi đến.

Từng phục vụ cà phê miễn phí suốt 10 ngày, tặng hàng trăm ly cà phê và sách khi khai trương

Thực tế, việc mời khách hàng thưởng thức cà phê miễn phí đã xuất hiện từ những ngày đầu Trung Nguyên phát triển hoạt động kinh doanh tại TP.HCM.

Ví dụ vào ngày 20/8/1998, thương hiệu khai trương quán cà phê đầu tiên tại số 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Thời điểm đó, quán gây chú ý khi phục vụ cà phê miễn phí trong suốt 10 ngày.

Không chỉ được thưởng thức đồ uống mà không phải trả tiền, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm, đối chiếu chất lượng các loại cà phê và được hướng dẫn cách pha chế, thưởng thức. Hình thức này giúp Trung Nguyên giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng khi mới bước chân vào thị trường TP.HCM.

Nhiều năm sau, hoạt động tặng cà phê miễn phí tiếp tục xuất hiện trong những dịp khai trương của thương hiệu, đôi khi đi kèm với những cuốn sách.

Ảnh tư liệu

Điển hình, theo Báo điện tử Chính phủ, nhân dịp khai trương không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại số 80 Nguyễn Du, trong khuôn viên Bưu điện Trung tâm TP.HCM, thương hiệu công bố tặng 100 ly cà phê năng lượng và 100 cuốn sách đổi đời có chữ ký của các hoa hậu, á hậu.

Gần đây hơn, ngày 10/10/2025, Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương cửa hàng tại số 308 Hùng Vương Nối Dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. 100 khách hàng đầu tiên đến cửa hàng được thưởng thức miễn phí Cà phê Năng lượng Tư duy. Ngoài ra, thương hiệu còn trao tặng 100 cuốn sách thuộc dòng sách Nền tảng Đổi đời.

Những trường hợp trên cho thấy việc tặng cà phê và sách đã trở thành hoạt động quen thuộc trong nhiều dịp khai trương của Trung Nguyên Legend. Tuy nhiên, số lượng quà tặng ở mỗi cửa hàng không giống nhau và phụ thuộc vào thông báo của từng chương trình.

Trung Nguyên Legend từng nhiều lần tặng sách cho khách hàng (Ảnh Báo Chính phủ)

Vì sao thương hiệu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thường xuyên tặng sách?

Không chỉ được sử dụng làm quà tặng trong những dịp đặc biệt, sách còn gắn bó với mô hình kinh doanh cà phê của Trung Nguyên Legend trong nhiều năm qua.

Từ năm 2012, những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời đã được đưa vào các không gian cà phê của Trung Nguyên Legend. Khách hàng đến quán không chỉ thưởng thức đồ uống mà còn có thể tìm đọc những tác phẩm về tri thức, kỹ năng sống, tư duy và kinh nghiệm thành công.

Hoạt động này gắn với quan điểm phát triển không gian cà phê thành nơi gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và khuyến khích sự sáng tạo, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ thức uống.

Đặc biệt, sách còn giữ vai trò quan trọng trong chương trình Hành trình Từ Trái Tim được Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012, với mục tiêu khuyến khích thế hệ trẻ đọc sách, học hỏi và nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Theo Trung Nguyên Legend, Tủ sách Nền tảng Đổi đời do ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn có hơn 100 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, năm tác phẩm được giới thiệu ở giai đoạn đầu gồm Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học và Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Qua nhiều năm, những cuốn sách này không chỉ xuất hiện tại các không gian cà phê mà còn được trao tặng thông qua các chương trình cộng đồng, hoạt động tại trường học và nhiều địa phương trên cả nước.

Việc kết hợp tặng sách với cà phê vì thế cũng phản ánh cách Trung Nguyên Legend xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với hoạt động khuyến khích đọc sách và chia sẻ tri thức.