Công trình dự kiến vận hành thử trong quý IV/2027 và sản xuất thương mại chính thức từ quý I/2028.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, chiều ngày 18/11, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An.

Tại buổi kiểm tra, đơn vị thực hiện dự án cho biết, hiện dự án duy trì bình quân khoảng 200 công nhân/ngày; dự kiến hơn 70 container thiết bị công nghệ sẽ được tập kết tại công trình trong tháng 1/2027, chuyên gia nước ngoài bắt đầu lắp đặt thiết bị từ tháng 3/2027.

Theo kế hoạch, giai đoạn xây dựng nhà máy, mua sắm, lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử sẽ được triển khai từ quý II/2025 đến quý IV/2027. Nhà máy dự kiến vận hành thử trong quý IV/2027 và sản xuất thương mại chính thức từ quý I/2028.

Sau khi nghe báo cáo, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá cao quy mô và công nghệ của dự án. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai các hạng mục xây dựng, bảo đảm tiến độ hoàn thành nhà xưởng, sẵn sàng tiếp nhận và lắp đặt thiết bị theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khảo sát hạng mục thi công Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng quy định và tiến độ đề ra.

Đối với các hạng mục tài trợ tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10, được tổ chức vào năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên trong công tác truyền thông, quảng bá và đăng ký tài trợ các hoạt động tại Lễ hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tham gia với tỉnh trong xây dựng kịch bản khai mạc, tổ chức hoạt động quảng bá cà phê Robusta đặc sắc, ấn tượng, góp phần quảng bá và lan tỏa thương hiệu cà phê Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An do Công ty Cổ phần Cà Phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư, có diện tích gần 5ha. Công trình có công suất sản xuất 1.000kg cà phê bột hoà tan/giờ. Nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu từ Đức, Ý và Đan Mạch.

Công trình này đã được động thổ vào tháng 3/2025 và chính thức được khởi công vào tháng 6/2026. Dự án được định hướng trở thành nhà máy sản xuất cà phê hòa tan hiện đại, kiểu mẫu và lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời được thiết kế theo tiêu chuẩn sinh thái - bền vững Net Zero.