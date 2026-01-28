Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đem Toyota Crown Wagon hàng hiếm lên phố: Vỏ 40 năm vẫn bóng loáng nhưng màu nội thất mới đặc biệt gây chú ý

Trong lần xuất hiện gần đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được bắt gặp trực tiếp cầm lái một chiếc Toyota Crown Wagon lăn bánh trên đường. Giữa bộ sưu tập siêu xe có thể tới hàng trăm tỷ đồng với những cái tên đình đám như Bugatti hay Ferrari, sự xuất hiện của một mẫu xe cổ từ thập niên 70 không chỉ gây bất ngờ mà còn cho thấy gu thưởng lãm xe vô cùng khác biệt và có chiều sâu của "vua cà phê".

Toyota Crown Wagon đời 1979 hiếm gặp trên phố. Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc xe này thuộc dòng Crown thế hệ thứ 6, ra mắt lần đầu vào năm 1979. Tại thị trường trong nước, nếu như những chiếc Toyota Crown bản sedan vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh xe ngoại giao hay xe đưa đón VIP những năm 90, thì biến thể Wagon lại là một "của hiếm" thực thụ. Đây là mẫu xe thường chỉ nằm trong tầm ngắm của những nhà sưu tầm xe cổ kỳ cựu nhờ thiết kế đặc trưng và số lượng sản xuất hạn chế hơn hẳn so với các bản sedan truyền thống.

Mẫu xe hơn 40 năm tuổi vẫn được sử dụng hàng ngày. Ảnh: Liêm Nguyễn

Về tổng thể, chiếc Crown Wagon của ông Vũ khoác lên mình lớp sơn đen bóng bẩy, tôn lên vóc dáng bề thế và những đường nét vuông vức đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Nhật Bản cuối thập kỷ 70. Thân xe kéo dài kết hợp cùng bộ mâm đa chấu kép màu bạc tạo nên một diện mạo hoài cổ nhưng vẫn rất uy nghi, tách biệt hoàn toàn với dòng chảy của những mẫu xe hiện đại trên đường phố.

Đáng chú ý, thế hệ thứ 6 này cũng đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng khi là đời Crown cuối cùng sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh và là thế hệ đầu tiên giúp Toyota mở cánh cửa vào thị trường Đức từ năm 1980.

Dáng xe wagon cổ điển, vuông vức đặc trưng thập niên 70. Ảnh: Liêm Nguyễn

Tiến vào bên trong, sự đối lập giữa vẻ ngoài trầm mặc và không gian nội thất là điểm gây ấn tượng mạnh nhất. Khoang cabin được bọc da màu đỏ rực rỡ, tạo nên một phong cách cá tính và quyền lực.

Đặc biệt, chiếc xe không được giữ gìn theo kiểu "trưng bày tủ kính" mà được tùy chỉnh để phục vụ trực tiếp thói quen sinh hoạt của chủ nhân. Những chi tiết như hộp gạt tàn xì gà hay hộc đựng cà phê được bố trí khéo léo trong xe, phản ánh rõ nét dấu ấn cá nhân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên mọi hành trình.

Nội thất da đỏ nổi bật, đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: Liêm Nguyễn

Dù đã có tuổi đời hơn 40 năm, nhưng nền tảng cơ khí của dòng xe này vẫn khiến nhiều người nể phục. Tùy theo các mã khung như MS110, MS111 hay MS112, xe được trang bị các khối động cơ từ 2.0L đến 2.8L. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ 5M-EU 2.8L phun nhiên liệu điện tử, cho công suất lên tới 145 PS tại thị trường Châu Âu.

Việc lựa chọn một chiếc Wagon cổ điển với cấu hình vận hành bền bỉ để xuống phố một lần nữa khẳng định triết lý chơi xe riêng biệt của ông Vũ: không chỉ là tốc độ hay giá trị vật chất, mà còn là sự trân trọng đối với những giá trị di sản và trải nghiệm thực thụ.