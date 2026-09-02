Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức miễn phí 100% dịch vụ này vào ngày 2/9

Đây là thông tin quan trọng nếu bạn có kế hoạch ghé thăm Bảo tàng Thế giới Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Tối ngày 1/9, trang fanpage chính thức Bảo tàng Thế giới Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thông báo về việc tặng vé tham quan miễn phí dành cho các du khách tham quan có ngày sinh trùng ngày 2/9. Chương trình chỉ diễn ra trong một ngày mùng 2/9. Để nhận ưu đãi, du khách cần cung cấp CCCD nhằm xác minh tại quầy bán vé.

Thời gian mở cửa của bảo tàng vẫn duy trì từ 7 - 18h hàng ngày với mức vé tham quan dao động 40.000-150.000 đồng tuỳ từng đối tượng.

Theo đó Bảo tàng Thế giới Cà phê – công trình kiến trúc biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam được tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng với quy mô gần 2 ha và chính thức đưa vào hoạt động ngày 23/11/2018.

Bảo tàng được thiết kế theo lối kiến trúc nhà dài của Tây Nguyên (Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê)

Năm 2022, Tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic ca ngợi Bảo tàng Thế giới Cà phê trên chuyên trang du lịch tiếng Tây Ban Nha với thông điệp “nơi du khách có thể đắm chìm hoàn toàn trong văn hóa cà phê và quên Starbucks tại Đông Nam Á”.

Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập lên đến hơn 10.000 hiện vật về lịch sử phát triển của cà phê thế giới được mang về từ bảo tàng Jens Burg của Đức. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập dụng cụ sản xuất, chế biến cà phê phong phú nhất thế giới.

Bảo tàng tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu văn hoá địa phương (Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê)

Không giống những bảo tàng khác, không gian bày trí bên trong của Thế giới cà phê hoàn toàn mở với du khách. Các hiện vật được bày trí ngay trên lối đi, theo từng khu, không đóng trong tủ kính. Vì thế bạn có thể trải nghiệm văn hoá cà phê thông qua ngũ quan (nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm).